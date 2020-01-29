Косметолог вынесла вердикт переделанной Алле Пугачевой

Косметолог пообщалась о представителях российского шоу-бизнеса с блогером и шоуменом Рустамом Солнцевым. Вместе они обсудили то, как выглядят отечественные селебрити. Видео беседы появилось на ютуб-канале экс-участника "Дома-2".
Рустам Солнцев показал Овсепян одно из последних фото Аллы Пугачевой. На снимке звезда предстала с пухлыми губами, накрашенными ярко-красной помадой. По мнению косметолога, артистка в свои годы выглядит потрясающе.
"Она очень ухоженная. Прическа новая. Присутствует макияж, грим сильный. Мне она нравится, не могу ничего плохого про нее сказать. Она молодец. Ее ничего не портит, она просто мега-крутая", – вынесла вердикт Алле Пугачевой специалист. Кроме того, Оксана Овсепян отметила, что на внешность знаменитости влияет молодой муж – юморист Максим Галкин.
"У нее мужчина, который восхищается ею", – отметила косметолог.
Отметим, в последнее время поклонники заметили, как похорошела Алла Пугачева. Певица делится в своем "Инстаграм" снимками, на которых выглядит заметно помолодевшей. На лице исполнительницы не заметить ни одной морщинки. Некоторые считают, что причина – в фотошопе, другие же уверены, что звезда сделала комплекс косметологических процедур.
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