Аллу Пугачеву сравнили с насильником после заявлений о ее участии в заговоре

Певец Михаил Муромов позволил себе громкое обвинение в адрес Аллы Пугачевой. Он заявил, что Примадонна загубила его карьеру.

По словам исполнителя, Алла Пугачева якобы платила деньги за то, чтобы его не показывали по ТВ. С его подачи выходит, что звезда участвовала в заговоре. Откровения артиста сравнили с харассментом в США.

Певец Юрий Лоза напомнил о девушках, которые обвиняют звезд Голливуда в домогательствах. "Они когда говорят, что 30 лет назад он взял меня за руку и с таким взглядом, с похотью и так далее, мы хохочем, говорим, ребята, кто же сейчас это может проверить?", – цитирует артиста "Царьград".

Отметим, Михаил Муромов рассказал о том, что у него были непростые отношения с Аллой Пугачевой. Причина якобы заключалась в том, что "она побаивалась конкуренции".

"Зачем обсуждать то, что невозможно проверить?", – негодует Лоза. При этом он напомнил о том, что люди смеются над заявлениями девушек, которые рассказывают о домогательствах "насильников" где-то в американском шоу-бизнесе. По мнению певца, так делают те. Кто хочет привлечь к себе внимание.

В защиту Аллы Пугачевой певец добавил, что, если бы слова Михаила Муромова можно было хотя бы как-то аргументировать, тогда можно было бы говорить на эту тему. "Никаких данных нет. Ничего нет", – подытожил Юрий Лоза.