Сексуальная певица Нюша вывалила грудь на красной дорожке

Вечеринку посетили многие представители российского шоу-бизнеса. На ней отметились EMIN, певица Нюша, Миша Марвин, Зомб, Фабрика, Митя Фомин, Brandon Stone и многие другие.
Певица Нюша предстала в дерзком красном топике, подчеркнувшем ее шикарную грудь и белых брюках. Фото с мероприятия появилось в издании "7Дней". Пришедшие по достоинству оценили ее стройную фигуру и плоский живот. Многие удивились тому, как выглядит артистка: как будто и не рожала!
Напомним, фестиваль "Жара" проходит в Сочи (Курорт Красная Поляна). Он стартовал в 2016 году и с каждым разом становится все масштабнее. Новая площадка курорта WOW Arena обещает вместить около 2 500 поклонников фестиваля.
Как писали "Дни.ру", ранее певица Нюша вместе с семьей отправилась отдыхать на остров Бали, откуда щедро делилась снимками в своем инстаграм-аккаунте. Артистка опубликовала серию роскошных фотографий в купальнике, сделанных на берегу океана. Она позирует в соблазнительных позах, притягивая восхищенные взгляды.
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