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Сексуальная певица Нюша вывалила грудь на красной дорожке

Певица Нюша. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица Нюша посетила pre-party фестиваля "Жара". Для светского мероприятия знаменитость выбрала смелый, но в то же время элегантный наряд.
прочитано 218 раз

Вечеринку посетили многие представители российского шоу-бизнеса. На ней отметились EMIN, певица Нюша, Миша Марвин, Зомб, Фабрика, Митя Фомин, Brandon Stone и многие другие.

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Певица Нюша предстала в дерзком красном топике, подчеркнувшем ее шикарную грудь и белых брюках. Фото с мероприятия появилось в издании "7Дней". Пришедшие по достоинству оценили ее стройную фигуру и плоский живот. Многие удивились тому, как выглядит артистка: как будто и не рожала!

Напомним, фестиваль "Жара" проходит в Сочи (Курорт Красная Поляна). Он стартовал в 2016 году и с каждым разом становится все масштабнее. Новая площадка курорта WOW Arena обещает вместить около 2 500 поклонников фестиваля.

Как писали "Дни.ру", ранее певица Нюша вместе с семьей отправилась отдыхать на остров Бали, откуда щедро делилась снимками в своем инстаграм-аккаунте. Артистка опубликовала серию роскошных фотографий в купальнике, сделанных на берегу океана. Она позирует в соблазнительных позах, притягивая восхищенные взгляды.


Автор: 12 февраля 2020, 02:07
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"Чудо в перьях": Нюша показала прелести на красной дорожке

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