Певица Нюша вызвала восторг внешним видом

Мамой звезда стала в прошлом году, но лишь сейчас поделилась редким фото "с животиком". Кадр сделан на последнем сроке беременности.
Фотографией певица Нюша поделилась в День матери. На нем она стоит рядом со своей родительницей – Ириной Владимировной. Тогда артистка уже находилась в Майами, почти не красилась и наслаждалась хорошей погодой в ожидании счастливого события.
"Я все еще не могу поверить в то, что сама уже мама… Каждый день благодарю вселенную за то, что у меня самой такая волшебная мамочка. Все что мне необходимо – в ней есть. Совсем не обязательно быть идеальной… Мама – бескрайняя любовь", – подписала певица Нюша снимок. Фолловеры были растроганы внешним видом знаменитости.
Многие впервые увидели, как артистка выглядела во время беременности. "Какое красивое фото", "Какая ты милая с животиком", "Такая красивая с животиком!", "Боже, какие невероятные. Столько тепла от фото", "Эта фотография излучает такое тепло!", "Какое настоящее фото", – прокомментировали пост певицы Нюша подписчики.
Отметим, исполнительница выступала на сцене даже когда была в положении. При этом ей долгое время удавалось скрывать округлившийся живот. А в ноябре 2018 года в одной из лучших клиник Майами певица Нюша родила дочку. Ее имя и лицо певица она до сих пор скрывает.
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