"В ожидании чуда": Нюша ответила на вопрос о второй беременности

Вокалистка не так часто делится подробностями личной жизни, как хотелось бы поклонникам. Певица мало говорит о муже и не показывает лицо единственной наследницы.
Надо ли говорить, что свежее фото в "Инстаграм", на котором знаменитость запечатлена с избранником, вызвало повышенное внимание интернет-обывателей. В кадре супруги позируют на фоне по-новогоднему украшенной Красной площади. Фанатов заинтриговала подпись под снимком.
"В ожидании чуда", – написала певица Нюша.
Поклонники решили, что вокалистка намекает на скорое прибавление в семье. В комментариях они принялись напрямую спрашивать об этом. "Беременна что ли?" – не удержалась обывательница. "Нет!" – коротко ответила знаменитость, расстроив тем самым фанатов.
Напомним, певица Нюша уже два года замужем за Игорем Сивовым. В прошлом году вокалистка родила дочь Серафиму. Знаменитость стала реже появляться на светских мероприятиях, однако от сцены не отказалась. А недавно появилась информация, что вокалистка и ее супруг переехали в загородный дом. Там, по мнению звезды, ее кровиночке будет комфортнее.
Отметим, что ранее Игорь Сивов признавался, что до встречи с артисткой таких сильных чувств никогда не испытывал. "Сегодня я проснулся утром и понял, как же люблю. Как счастлив от того, что у меня есть любимая, к которой адресованы мои искренние признания в любви…" – сообщил муж певицы Нюши.
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