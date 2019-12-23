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Нюша объяснилась перед народом за имя дочери

Нюша. Фото: www.globallookpress.com
Буквально за пару дней Сеть облетела новость о том, что певица Нюша перестала скрывать от общественности свою годовалую дочь Симбу. Артистка решила рассказать, почему выбрала для девочки столь необычное имя.
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На днях стало известно, что певица решила раскрыть все карты. В одном из глянцевых журналов она появилась на фото вместе со своим ненаглядным чадом. С чем связано такое решение, неясно, но поклонников это и не волнует.

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 Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина

Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина Певица

Куда больше их обеспокоила судьба девочки с подобным именем. В Сети артистку буквально затравили за выбор, однако Нюша, похоже, на этот счет не переживает. Она рассказала, что имя для дочери они с мужем выбрали из-за любви к мультипликационному творчеству компании Disney.

"Нам с мужем нравится "Король-лев", и здорово, что она у людей будет ассоциироваться с этим мультиком. Но главное не в этом. Дочь – Скорпион, это непростой знак. А сильной личности нужно сильное имя. У нас был запасной вариант – Мирослава. Мы с мужем решили, что, когда ее увидим, сразу поймем, какое имя подойдет больше. Так и произошло", – уточнила Нюша.

Россияне не разделили восторга знаменитости. Ранее они высказали свое "фи".

"Мир сошел с ума – у меня так собаку зовут!", "Спасибо, что не Пумба!", "Симба Игоревна Сивова – бедный ребенок, что ей придется пережить в школе!", "Мама Нюша, дочь Симба – маразм крепчал", "Осталось родить еще Тумбу и Юмбу", – принялись возмущаться пользователи. Нашлись и те, кто посчитал, что Симба – это производное от Серафимы или Стефании. Певица предпочитает хранить молчание и не реагировать на критику.

Автор: 23 декабря 2019, 12:46
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Если нравится людям это имя, так и что теперь? Мы же не спрашиваем людского мнения, как нам назвать свое чадо? Нет.Так и перед кем они должны отчитываться? Кто как хочет, тот так и живет. Всем добра и понимания!
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