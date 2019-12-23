Нюша объяснилась перед народом за имя дочери

На днях стало известно, что певица решила раскрыть все карты. В одном из глянцевых журналов она появилась на фото вместе со своим ненаглядным чадом. С чем связано такое решение, неясно, но поклонников это и не волнует.
Куда больше их обеспокоила судьба девочки с подобным именем. В Сети артистку буквально затравили за выбор, однако Нюша, похоже, на этот счет не переживает. Она рассказала, что имя для дочери они с мужем выбрали из-за любви к мультипликационному творчеству компании Disney.
"Нам с мужем нравится "Король-лев", и здорово, что она у людей будет ассоциироваться с этим мультиком. Но главное не в этом. Дочь – Скорпион, это непростой знак. А сильной личности нужно сильное имя. У нас был запасной вариант – Мирослава. Мы с мужем решили, что, когда ее увидим, сразу поймем, какое имя подойдет больше. Так и произошло", – уточнила Нюша.
Россияне не разделили восторга знаменитости. Ранее они высказали свое "фи".
"Мир сошел с ума – у меня так собаку зовут!", "Спасибо, что не Пумба!", "Симба Игоревна Сивова – бедный ребенок, что ей придется пережить в школе!", "Мама Нюша, дочь Симба – маразм крепчал", "Осталось родить еще Тумбу и Юмбу", – принялись возмущаться пользователи. Нашлись и те, кто посчитал, что Симба – это производное от Серафимы или Стефании. Певица предпочитает хранить молчание и не реагировать на критику.
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