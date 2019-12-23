Нюша объяснилась перед народом за имя дочери

Буквально за пару дней Сеть облетела новость о том, что певица Нюша перестала скрывать от общественности свою годовалую дочь Симбу. Артистка решила рассказать, почему выбрала для девочки столь необычное имя.

На днях стало известно, что певица решила раскрыть все карты. В одном из глянцевых журналов она появилась на фото вместе со своим ненаглядным чадом. С чем связано такое решение, неясно, но поклонников это и не волнует.

Куда больше их обеспокоила судьба девочки с подобным именем. В Сети артистку буквально затравили за выбор, однако Нюша, похоже, на этот счет не переживает. Она рассказала, что имя для дочери они с мужем выбрали из-за любви к мультипликационному творчеству компании Disney.

"Нам с мужем нравится "Король-лев", и здорово, что она у людей будет ассоциироваться с этим мультиком. Но главное не в этом. Дочь – Скорпион, это непростой знак. А сильной личности нужно сильное имя. У нас был запасной вариант – Мирослава. Мы с мужем решили, что, когда ее увидим, сразу поймем, какое имя подойдет больше. Так и произошло", – уточнила Нюша.

Россияне не разделили восторга знаменитости. Ранее они высказали свое "фи".

"Мир сошел с ума – у меня так собаку зовут!", "Спасибо, что не Пумба!", "Симба Игоревна Сивова – бедный ребенок, что ей придется пережить в школе!", "Мама Нюша, дочь Симба – маразм крепчал", "Осталось родить еще Тумбу и Юмбу", – принялись возмущаться пользователи. Нашлись и те, кто посчитал, что Симба – это производное от Серафимы или Стефании. Певица предпочитает хранить молчание и не реагировать на критику.