"Осталось родить еще Тумбу и Юмбу": Нюше знатно всыпали за имя дочери

Ранее вся семья скрывала имя дочери певицы. Почему – неизвестно, однако теперь звезда отечественного шоу-бизнеса готовится раскрыть все карты. Совсем скоро в продаже появится один из глянцевых журналов с изображением малышки. "Знакомьтесь, моя дочь – Симба", – с таким анонсом выйдет издание.
В интервью Нюша намерена рассказать, почему они с мужем, генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорем Сивовым выбрали для девочки столь необычное имя и связано ли это со знаменитым мультфильмом компании Disney – "Король Лев". Кроме того, певица обещала поведать, какой запасной вариант был у них с мужем, и почему они в итоге от него отказались, сообщает газета "Комсомольская правда".
Впрочем, россияне не разделили восторга знаменитости. Такое сообщение вызвало в сети буквально эффект разорвавшейся бомбы. Злопыхатели принялись на все лады оскорблять знаменитость и ее ненаглядное чадо, отмечая странный выбор имени для девочке. Таким образом народ знатно всыпал Нюше.
"Мир сошел с ума – у меня так собаку зовут!", "Спасибо, что не Пумба!", "Симба Игоревна Сивова – бедный ребенок, что ей придется пережить в школе!", "Мама Нюша, дочь Симба – маразм крепчал", "Осталось родить еще Тумбу и Юмбу", – принялись возмущаться пользователи. Тем не менее, нашлись и те, кто посчитал, что Симба – это производное от Серафимы или Стефании, однако сама певица предпочитает хранить молчание и не реагировать на критику.
Популярные темы форума
Мама одевается как подросток
Работающая женщина или содержанка?
Сейчас сказка "Морозка ,типаж Настеньки не модно"не модно
Кто есть кто.
Горькая сперма
Хамство Гузеевой
Почему Дибров женится на юных девушках.
Кто слушал речь Владимира Путина?
Простите меня.
Впервые, а как было у Вас?