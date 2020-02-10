"Быдло": Кравец залепила смачную оплеху обнаглевшей Водонаевой

То, что у людей нет совести, понять можно. Но почему у них нет еще и стыда? Этим вопросом, очевидно, задавалась главная светская львица Москвы Алена Кравец, читая пост звезды "Дома-2" Алены Водонаевой, в котором она обзывает россиян "быдлом" и "маргиналами".

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