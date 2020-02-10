"Быдло": Кравец залепила смачную оплеху обнаглевшей Водонаевой

"Она оскорбила народ моей страны, заявив, что "отчаявшиеся от нищеты россияне это быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона", – возмущена Алена. – А когда на нее за это накинулись, решила называть народ, людей страны, в которой она живет и даже имеет возможность быть известной, не "быдлом", а "маргиналами".
"Меня это возмущает до глубины души! – кричит Кравец. – "А ты сама не "быдло"?", – хочу спросить у нее. Давно ли выбилась из "изначальной грязи в московские князьки"? Какое право ты имеешь назвать обычных россиян, которые живут с тобою рядом, "быдлом" и "маргиналами"? Кто ты такая, чтобы судить о людях в традициях нацистов и вешать оскорбляющие человеческое достоинство ярлыки?!"
Алена – сама мать. И считает чудо рождения ребенка главным событием в жизни любой женщины. "Как ты можешь отказывать в материнстве миллионам женщин, которые мечтают стать мамочками, но из-за стесненных жизненных условий пока не решаются?! – залепила она смачную оплеуху обнаглевшей Водонаевой. – Ведь простые люди, которых не показывают в ток-шоу, могут "быдлом", если не хуже, считать именно тебя. И будут правы".
"Лично я не могу себе представить, чтобы действительно всенародно известные и любимые Плисецкая, Вишневская, Ахмадулина, позволяли себе подобные подзаборные выражения в отношении своего народа. Мне стыдно за тебя, Алена Водонаева", – подчеркнула Алена Кравец.
Примечательно, что многие подписчики стали на ее сторону и сочли словам Водонаевой возмутительными, бессовестными и глупыми. Подобные выражения лишь показывают скудоумие и ограниченность звезды "Дома-2".
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