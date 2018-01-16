Водонаева и Семенович выставили напоказ шикарные груди

Алена Водонаева и Анна Семенович отдыхают на Бали. Сразу оговоримся, что не вместе. Алену сопровождает ее супруг Алексей Косинус. Кто отдыхает с Анной, неизвестно. Одно очевидно – девушки без купюр поделились с фанатами своими фотографиями, где они позируют в купальниках, демонстрируя шикарные формы.
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