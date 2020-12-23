В отношении Ефремова возбудили новое дело из-за крупной суммы денег

Месяц назад ФНС заморозила счета фонда имени актера Олега Ефремова. Организация проводила вечера памяти отца Михаила Ефремова. Сын знаменитого артиста накопил долгов перед налоговой, а потом сел в тюрьму.
Сейчас сумма долга уже погашена, а со счетов Михаила Ефремова сняты все ограничения. Однако выяснилось, что это не все долги актера перед государством.
Налоговики хорошенько поискали и нашли у заключенного еще один долг по налогам и сборам в размере 117 тысяч рублей. По этой причине судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении Михаила Ефремова.
Кроме того, до первого декабря семья Ефремова не успела заплатить налог на имущество, а значит, у них начали накручиваться пенни.
К слову, за все квартиры, которые имеет семейство, они должны заплатить более 70 тысяч рублей. Также не оплачен транспортный налог размером около 60 тысяч рублей, пишет "КП". Так что дела у Михаила Ефремова все хуже и хуже.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что к сыну Ефремова приставал пожилой мужчина нетрадиционной ориентации.
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