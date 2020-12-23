В отношении Ефремова возбудили новое дело из-за крупной суммы денег

Пока актер Михаил Ефремов отбывает наказание за смертельное ДТП, ему шьют новое дельце. Оказалось, артист крупно задолжал налоговикам.

Месяц назад ФНС заморозила счета фонда имени актера Олега Ефремова. Организация проводила вечера памяти отца Михаила Ефремова. Сын знаменитого артиста накопил долгов перед налоговой, а потом сел в тюрьму.

Сейчас сумма долга уже погашена, а со счетов Михаила Ефремова сняты все ограничения. Однако выяснилось, что это не все долги актера перед государством.

Налоговики хорошенько поискали и нашли у заключенного еще один долг по налогам и сборам в размере 117 тысяч рублей. По этой причине судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении Михаила Ефремова.

Кроме того, до первого декабря семья Ефремова не успела заплатить налог на имущество, а значит, у них начали накручиваться пенни.

К слову, за все квартиры, которые имеет семейство, они должны заплатить более 70 тысяч рублей. Также не оплачен транспортный налог размером около 60 тысяч рублей, пишет "КП". Так что дела у Михаила Ефремова все хуже и хуже.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что к сыну Ефремова приставал пожилой мужчина нетрадиционной ориентации.