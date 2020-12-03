Обедневшие россияне заплевали Киркорова после роскошного праздника для дочери

Пандемия коронавируса лишила артистов концертов. Таким образом, они потеряли основной способ заработка. Все чаще звезды жалуются на финансовые трудности и просят помощи государства. На фоне этого вечеринка Филиппа Киркорова кажется как минимум странной.
И если россияне готовы простить артиста за показную роскошь, то на наплевательское отношение к мерам предосторожности они закрывать глаза не намерены. Многие люди не понимают, почему знаменитости, явившиеся на тусовку Киркорова, нарушали правила, о которых власти напоминают народу почти год.
Певице Жасмин, которая тоже была на торжестве у Филиппа, пришлось объясняться. По ее словам, маски носили официанты, а на входе каждому гостю мерили температуру.
Но интернет-пользователей, похоже, это не волнует. "Простым гражданам ничего нельзя, а они особенные, гуляют, шикуют и все без масок!", "Всех призывают отмечать события, праздники в тихом семейном кругу", "По всему миру ограничения, смерти, а Филе по фигу", – высказались подписчики инстаграм-аккаунта "Дни.ру".
Тем временем в стране продолжается кризис. Государство пытается помочь обычным гражданам, которые испытывают серьезные финансовые трудности из-за пандемии. Многие призывают знаменитостей, в том числе и Филиппа Киркорова, к благотворительности в нелегкое время. Например, Валерий Меладзе недавно вызвался помогать людям, лежащим в ковидных отделениях больниц.
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