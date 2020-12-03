Обедневшие россияне заплевали Киркорова после роскошного праздника для дочери

На днях Филипп Киркоров организовал вечеринку, чтобы отметить девятилетие дочери Аллы-Виктории. Певец пригласил своих друзей из шоу-бизнеса. На мероприятии гости не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию, как рекомендуют власти. Народ раскритиковал знаменитостей за "пир во время чумы".

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