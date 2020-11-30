"Другие дети играют взрослых": Киркоров жестко раскритиковал детский конкурс

Вчера в Польше прошел финал международного конкурса "Детское Евровидение 2020". Ведущими стали Ида Новаковская, Малгожата Томашевская и Рафал Бжозовский. Председателем российского жюри выступил Филипп Киркоров.

В связи с пандемией Covid-19 конкурс был проведен в дистанционном формате. Специально для этого в Варшаве была создана студия, которая все время была на связи с каждой точкой мира.

Россию на "Детском Евровидении" представила София Феськова, исполнившая песню "Мой новый день". С 88 баллами она заняла десятое место. Филипп Киркоров высказал "ТАСС" свое недоумение по этому поводу. "Ее номер – это такая диснеевская сказка, и она соответствует детскому конкурсу, тогда как многие другие дети играют взрослых дяденек и тетенек и, мне кажется, это большая ошибка", – сказал король российской эстрады. Его впечатлил номер девочки.

Напомним, путь Софии действительно был через тернии к звездам. Практически сразу после национального отборочного этапа случился громкий скандал. Феськову обвинили в накрутке голосов. Многие зрители "Детского Евровидения" были уверены: кто-то тянет девочку в финал, а ее участие проплачено.

Самому Филиппу Киркорову разочарование девочки довольно близко. В 1995 году он представлял Россию на "Евровидении" в Ирландии, выступая с песней "Колыбельная вулкану". Он был второй звездой от России, поучаствовавшей в конкурсе, и занял 17-е место.

