Слухи и сплетни шоу-бизнеса Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Он заморозил сперму!": счастливая Кравец рассказала о родах от Джигарханяна
"Лежит на его кровати и виновато улыбается": Вскрылись подробности связи Ланового со страстной пианисткой
Лежала и пищала: обколотую Мороз засняли под кайфом
Друг зверский избитого Прилучного пролил свет на случившееся
партнеры
Понедельник
30 ноября
Лента новостей
17:55
Вскрылись подробности смерти сотрудника ФСО в Кремле
17:49
"Пришел бы он в театр": вдова Табакова Зудина поплакалась на жизнь после смерти мужа
17:48
Звезде "Бумера" с разбитым лицом потребовалась помощь медиков
17:42
Кейт Миддлтон взвыла из-за истерик детей
17:36
Шаляпин готов отобрать у Якубовича "Поле чудес"
17:07
Объявлено об уходе Елизаветы II
17:01
"Это сделала женщина": Валентина Титова разоблачила убийцу своего мужа
16:53
"Один из самых безграмотных ведущих": Малахова ткнули носом в ошибки
16:38
Тодоренко разрыдалась из-за ухода Топалова
16:34
Политолог: Россия и Европа поставили Лукашенко перед выбором
16:30
Судящаяся за алименты с Аршавиным Барановская готовится к четвертым родам
16:25
"Дед начал разваливаться": в Сети создали мем о падении 78-летнего Байдена
16:24
Раскрыты баснословные заработки рэпера Басты после скандала
16:22
Известного музыканта Мэрилина Мэнсона вырезали из сериала "Противостояние"
16:03
"Другие дети играют взрослых": Киркоров жестко раскритиковал детский конкурс
16:01
Дзюбу бы сюда: голая 46-летняя Судзиловская поласкала себя перед зеркалом
15:47
Известная актриса о романе мужа с Литвиновой: Месиво помойки
15:43
Мерьем Узерли готова сняться в продолжении сериала "Великолепный век"
15:41
Марина Девятова с семьей лишились квартиры
15:30
"Вы ничего не перепутали?": Баста получил по шапке от Госдумы за концерт в Петербурге
15:11
Ольга Орлова прокомментировала слухи о выгнанном из дома сыне
15:06
"Опять похудела!": Долина в обтягивающем платье шокировала преображением
14:55
Сябитова отказалась от любви с ровесником сына: Не хочу сексуальные отношения
14:52
Гороскоп на декабрь 2020 года
14:41
Работа стоя или сидя: что опаснее для здоровья
14:35
Стало известно о контакте Загитовой с Губерниевым
14:32
В Москве сиделка с двумя подельниками ограбила 90-летнего мужчину
14:30
Юрий Стоянов рассказал о пребывании в колонии
14:24
В Одинцово грабитель отобрал у курьера гаджеты на сумму 200 тысяч рублей
14:22
Бывший возлюбленный Пугачевой влез в отношения с Галкиным
14:20
Гагарина официально распрощалась с мужем
14:18
"Он любит с черной резинкой": Гусева выдала интимные тайны затейника Киркорова
14:15
"Типичный Раскольников": Билан метал топоры в окружении детей
14:11
"Вчера почему-то было особенно больно": онкобольная Заворотнюк не теряет надежды на исцеление
14:03
Основатель бренда сырков "Б. Ю. Александров" умер от коронавируса
13:54
Тарзана закидали камнями за кощунство
13:49
"Пришла делать аборт": Корчевников шокировал историей в День матери
13:43
"Меня разрывает на части от боли": Стриженова заявила о разводе
13:27
Влад Сташевский устроил погром в эфире федерального телеканала
13:20
Названа дата перевода Ефремова в колонию из СИЗО
13:17
Превращается в обузу: почему жена разводится с Кончаловским
13:06
Придется играть одной левой: пианист Денис Мацуев сообщил о сломанной при падении со скейта руке
13:05
Сафонов и Савельева вызвали сыну скорую
13:04
"Какая боль в глазах": Захарова взяла малыша из приюта
12:54
В Петербурге водитель иномарки устроил ДТП
12:43
Гузеева пережила нападение: Страшно за вас
12:39
В петербургской квартире нашли два трупа
12:35
Без жилья и с многомиллионным долгом: большие проблемы разводящейся звезды "Реальных пацанов"
12:30
Белорусский политик: Лукашенко выгодно похоронить интеграцию с Россией
12:26
За сутки в России обнаружено 26 338 зараженных коронавирусом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Приближенный к Кремлю источник: После встречи с Лавровым Лукашенко повернется к Западу
Политолог обнародовал сценарий свержения Лукашенко: Против него выступят силовики
"Надоели, как горькая редька": Баскова и Киркорова гонят в шею с "Голубого огонька"
"Смогут избежать уголовной ответственности": Цивин и Дрожжина разрабатывают хитрый план
Чуть не погибла: У Бузовой не сработала страховка на "Ледниковом периоде"
"Вылез как черт из табакерки": эксперт разоблачил Лукашенко
Шоу-бизнес

"Другие дети играют взрослых": Киркоров жестко раскритиковал детский конкурс

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вчера в Польше прошел финал международного конкурса "Детское Евровидение 2020". Ведущими стали Ида Новаковская, Малгожата Томашевская и Рафал Бжозовский. Председателем российского жюри выступил Филипп Киркоров.
прочитано 477 раз

В связи с пандемией Covid-19 конкурс был проведен в дистанционном формате. Специально для этого в Варшаве была создана студия, которая все время была на связи с каждой точкой мира.

ПО ТЕМЕ

Назван победитель детского "Евровидения-2020"

Победившую на "Голосе" дочь Алсу хотят видеть на "Евровидении-2021" от России

 Евровидение 2020

Сюжеты Евровидение 2020

Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Россию на "Детском Евровидении" представила София Феськова, исполнившая песню "Мой новый день". С 88 баллами она заняла десятое место. Филипп Киркоров высказал "ТАСС" свое недоумение по этому поводу. "Ее номер – это такая диснеевская сказка, и она соответствует детскому конкурсу, тогда как многие другие дети играют взрослых дяденек и тетенек и, мне кажется, это большая ошибка", – сказал король российской эстрады. Его впечатлил номер девочки.

Напомним, путь Софии действительно был через тернии к звездам. Практически сразу после национального отборочного этапа случился громкий скандал. Феськову обвинили в накрутке голосов. Многие зрители "Детского Евровидения" были уверены: кто-то тянет девочку в финал, а ее участие проплачено.

Самому Филиппу Киркорову разочарование девочки довольно близко. В 1995 году он представлял Россию на "Евровидении" в Ирландии, выступая с песней "Колыбельная вулкану". Он был второй звездой от России, поучаствовавшей в конкурсе, и занял 17-е место.

Автор: 30 ноября 2020, 16:03 Источник: "Вокруг ТВ" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шнуров обошел Киркорова в списке самых богатых звезд шоу-бизнеса

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Белорусский политик: Лукашенко выгодно похоронить интеграцию с Россией
Венедиктов о планах Лукашенко: Возглавит Белоруссию в качестве премьер-министра
Политолог обнародовал план транзита власти Лукашенко
"Вылез как черт из табакерки": эксперт разоблачил Лукашенко

Шоу-бизнес

Дзюбу бы сюда: голая 46-летняя Судзиловская поласкала себя перед зеркалом
Известная актриса о романе мужа с Литвиновой: Месиво помойки
Марина Девятова с семьей лишились квартиры
"Вы ничего не перепутали?": Баста получил по шапке от Госдумы за концерт в Петербурге

Проишествия

Неизвестный взял в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Петербурга
В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену

Lifestyle

Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Шоу-бизнес

"Об этом никто не знал": известный режиссер о тайне скончавшегося от рака Клюева

Актер старался скрывать это от коллег

Шоу-бизнес

Шаляпин готов отобрать у Якубовича "Поле чудес"

Артист мечтает о славе телеведущего
Шоу-бизнес

Дзюбу бы сюда: голая 46-летняя Судзиловская поласкала себя перед зеркалом

Стеснение пропало
Шоу-бизнес

Ольга Орлова прокомментировала слухи о выгнанном из дома сыне

Телеведущая была откровенна с поклонниками

Гороскоп

Гороскоп на декабрь 2020 года
Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2020 года
Володина составила гороскоп на 2021 год для россиян
Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Стало известно о контакте Загитовой с Губерниевым
Туктамышева раскрыла тайну личной жизни
Плющенко решил приютить чужих детей в роскошном коттедже
Травмированный Дзюба сморщился из-за адской боли в паху

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+