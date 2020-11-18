Меладзе оказался в "красной зоне" московской клиники: Все встает на свои места

Валерий Меладзе отправился в ковидное отделение московской клиники. Певец хотел поддержать зараженных коронавирусом пациентов.

На днях Валерий Меладзе заявил о желании посетить "красные зоны" медучреждений, где содержатся болеющие COVID-19 люди. Артист отметил, что готов отказать моральную поддержку пациентам. Также он намекнул, что может помочь "по-другому".

По словам представителя певца Татьяны Николашиной, к нему обратились несколько медучреждений. Так, накануне он появился в Московском центре инфекционных болезней "Вороновское". Меладзе заглянул в несколько палат, где лежали зараженные коронавирусом люди.

Валерий отметил, что его узнавали не сразу, поскольку был облачен в защитный костюм, который каждый день носят врачи. Узнав знаменитость, пациенты улыбались. Когда Меладзе увидел все своими глазами, он пожелал людям здоровья, а врачам – сил и терпения.

"Когда ты сам надеваешь защитный костюм и идешь в "красную зону", как-то сразу все встает на свои места", – написал артист в "Инстаграм".

Певец убеждал общественность в том, что такие визиты не являются пиар-акцией. Несмотря на это, многие пользователи Сети по-прежнему видят в этом событии корыстную цель. "Сколько же "искренности" <...> Многие звезды и не только помогают в этой ситуации больше, чем Валерий, просто не выставляют это напоказ", – отметил подписчик артиста.