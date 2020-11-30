"Он любит с черной резинкой": Гусева выдала интимные тайны затейника Киркорова

5 декабря на "ВТБ-Арене" состоится главный новогодний концерт 2020-го – "Песня года". Среди заявленных звезд – Филипп Киркоров. А официальным диджем любимого народом фестиваля станет Катя Гусева. С королем российской эстрады она – не разлей вода. И знает все его интимные секреты!

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