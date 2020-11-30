"Он любит с черной резинкой": Гусева выдала интимные тайны затейника Киркорова

Катя Гусева видела Филиппа Киркоров в разных обстоятельствах и ситуациях. В верхней одежде и одном исподнем. Пристрастия короля к дорогой марке итальянской марке Dolce & Gabbana все знают. А что у него под брюками?
"Филипп не носит розовые стринги со стразами, как многие почему-то думают, – заверила Катя. – Он любит свободное белье, типа, шортиков. Когда я видела его в трусах, то это были дорогие черные золотой резинкой Versace".
На официальном сайте модного дома такое белье стоит 21 100 рублей. "Трусы-шорты из мягкого хлопка стретч с культовым поясом Greca, украшенным кристаллами, – эффектное дополнение к классическому стилю Versace", – говорится в описании. Киркоров – один из самых состоятельных артистов на нашей эстраде – вполне может себе их позволить!..
Напомним, ранее Гусева рассказала о степени близости с бывшим мужем Пугачевой. "Я Филиппа видела без одежды, в трусах, – призналась Катя. – Мы жили с ним вместе в одном номере в Сочи, когда были в туре. Но спали в разных спальнях, правда. Я, может быть, и попыталась бы соблазнить Филиппа, но помешала Ольга Бузова".
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