"Поражены легкие": опасный недуг сразил Галустяна

Михаил Галустян рассказал о заражении коронавирусом. Шоумен с отвращением вспомнил свое самочувствие.

Михаил Галустян стал одним из тех, кто столкнулся с симптомами опасного заболевания, которое вызывает коронавирус. По словам комедийного актера, в ноябре он перестал чувствовать вкус еды. Также у него пропало обоняние.

Шоумен отметил, что не может назвать те дни приятными, потому что чувствовал себя крайне отвратительно. "Оказалось, что у меня поражено около 20% легких", – признался Галустян. Актер больше не стал вдаваться в подробности. Он лишь пожелал людям никогда не сталкиваться с тем, что он пережил.

Поклонники скептически отнеслись к рассказу Михаила. Некоторые не поняли, почему актер именно сейчас решил поведать о пережитом. "Кто попросил написать?", – задал вопрос шоумену один из подписчиков, но не получил ответ. Другой отметил, что в ноябре следил за публикациями Галустяна, в которых не было даже намека на плохое самочувствие актера.

Напомним, несколько месяцев назад "Дни.ру" писали, что у Михаила Галустяна серьезные проблемы со здоровьем. Якобы комик жаловался на боли в области сердца. Врачи поставили шоумену диагноз "нестабильная стенокардия".