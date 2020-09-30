Галустян не постеснялся выйти на сцену пьяным: Для блеску глаз

Михаил Галустян накануне презентовал свою автобиографию "Знак отличия. История смешного мальчишки". Во время общения с прессой юморист раскрыл некоторые подробности личной жизни.

По словам артиста, в юношестве он мечтал стать пластическим хирургом. Мать будущей звезды работала врачом, и парень надеялся пойти по пути наименьшего сопротивления – думал, что во время учебы в мединституте родительница в чем-то сможет помочь. Однако очень скоро Михаил Галустян бросил институт ради хобби.

В КВН молодой человек начал играть еще в 10 классе школы и постепенно стал уделять увлечению слишком много времени. В итоге сидеть на парах было уже не интересно, и артист решил оставить учебу. Родители, конечно, были против. "Но во мне был дух революционера, и я понял, что медицина не мое", – отметил Михаил Галустян.

Вместе с командой "Утомленные солнцем" парень попал в высшую лигу КВН. В то время программа была очень популярной, люди специально спешили к телеэкранам, чтобы не пропустить очередной выпуск. После того, как Михаила Гулустяна впервые показали на телевидении, его начали узнавать на улицах.

Справиться с неловкостью перед выходом на сцену артисту помогал алкоголь. Юморист признался, что старожилы КВН посоветовали выпивать 50 граммов коньячку. "Для блеска глаз", – уточнил артист. Опьянение действительно помогало избавиться от зажатости во время выступления, но очень скоро Михаил Галустян понял, что так дело не пойдет.

Со временем юморист научился сублимировать стресс в кураж, чтобы на сцене чувствовать себя свободно. Говорит, что до сих пор волнуется перед тем, как выйти к поклонникам, но как только покидает кулису, напряжение исчезает.