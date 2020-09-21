Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Надо молиться и ставить свечи за здравие: Билан угасает из-за смертельной порчи
Шепелев рассказал о романе с Галкиным
"Они живут отдельно": известная певица откровенно о Королевой и Глушко после скандала с изменой
Беременная Топурия привела россиян в бешенство
партнеры
Понедельник
21 сентября
Лента новостей
20:39
Умерла звезда "Папиных дочек" Владимир Чуприков
20:24
В Ростовской области неизвестные подожгли припаркованные машины
20:10
"Что у вас в голове?!": Меньщикова из "Дома-2" втоптали в грязь за странное имя дочери
20:06
"Удивительном похожи": Дарья Мороз показала малыша
19:35
"Иди сам себе сделай ужин!": жена не балует Галустяна заботой
19:05
Беременную звезду "Дома-2" Левченко увезли на скорой после ссоры с мужем
18:47
Скандал на Первом канале: звезду "Вечернего Урганта" вышвырнули из шоу
18:29
В Петербурге из-за аварии с участием грузовика на дороге образовалась пробка
18:20
Эксперт заявила о неизбежности падения режима Лукашенко: Даже план с новой Конституцией не поможет
17:42
"Мог бы жить до ста лет": первая жена назвала причину смерти Миронова
17:25
Звезда сериала "Кухня" стала мамой во второй раз
17:13
Миронов показал тщательно скрываемого сына
17:11
Названа дата прощания с ведущим Михаилом Борисовым
16:55
Новый возлюбленный Зары рассекретил роман с певицей: Дал обещание выиграть ради нее
16:54
Дочь Маликова показала фото с любимыми мужчинами
16:53
Скрывающая мужа Миронова заставила мать хранить молчание
16:33
Тихановская: Протесты в Белоруссии будут продолжаться годы
16:23
Понаровская заговорила после слухов о тяжелой болезни
16:08
В Москве в тяжелом состоянии госпитализировали режиссера Алексея Попогребского
16:07
"Это было сделано ради смеха": стало известно о связи сына-фрика Яковлевой с Малышевой
16:06
Путин демонстративно унизил Лукашенко в Сочи – политолог
16:04
Работающую в автосервисе звезду сериала "Моя прекрасная няня" сложно узнать
15:51
"Он не девочка": Андреева встала грудью за мужа
15:49
В Москве на станции "Лермонтовский проспект" погибла женщина
15:30
Киркоров в честь важного события показал редкий снимок с братом: Какие хорошенькие мальчики
15:26
Обжалованию не подлежит: приговоренному Ефремову не оставили шансов на свободу
15:24
Эксперт: Жестокость действий белорусских силовиков не дает ожидаемого эффекта
15:21
Близкие выставили из дома престарелую вдову Алексея Баталова
15:20
Беременная звезда сериала "Великолепный век" заикнулась о свадьбе
15:02
В Сеть попали интимные кадры Соколовского с возлюбленной
14:58
В сарае под Москвой лежала мумия
14:54
Во Львове анонсировали "полный крах" Украины: это произойдет 25 октября
14:50
Вокалистку Little Big довели до истерики: Я никому ничего не должна!
14:39
На катере в Мытищах нашли двух мертвецов
14:36
Поклонская предупредила о возможном повторении украинского сценария в Белоруссии
14:35
71-летняя Пугачева в короткой юбке задрала ногу перед известным артистом
14:20
Бузова спровоцировала слухи о разрыве с Манукяном: Свадьбы не будет
14:19
44-летняя звезда сериала "Балабол" отказалась от замужества
14:18
Объявлено время выступления Путина на Генассамблее ООН
14:16
"Одного шоу хватило": экс-адвокат Ефремова плюнул в лицо избитой Собчак
13:51
Эксперт рассказал, когда Лукашенко признает российский Крым
13:34
Самбурская рассказала о спасении от изнасилования: Рыдала долго
13:31
Звезды оплакивают безвременную кончину Михаила Борисова: Мы все осиротели
13:17
Люди застряли над Москвой-рекой из-за поломки канатной дороги
13:15
Прилучного разыскивают из-за развода с Муцениеце
13:06
Политолог дал прогноз об объединении России и Белоруссии: военная и валютная интеграция
13:03
Социолог заявила о нежелании протестующих белорусов вести диалог с Лукашенко
12:51
Стало известно о тайной помолвке Эмина Агаларова
12:51
Кудрявцеву осудили за занимающуюся балетом двухлетнюю дочь
12:47
"Теперь ненавижу": Седокову затравили после новости о свадьбе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Принудительная "украинизация" школ Зеленским привела к протестам педагогов: Родители плачут
Силовики стали разбегаться от Лукашенко
Эксперт: Россия сегодня в заложниках у Лукашенко
Тихановская: Протесты в Белоруссии будут продолжаться годы
Осужденный Михаил Ефремов оставил семью без денег
Поклонская предупредила о возможном повторении украинского сценария в Белоруссии
Шоу-бизнес

"Иди сам себе сделай ужин!": жена не балует Галустяна заботой

Михаил Галустян. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Михаил Галустян состоит в браке с Викторией уже 13 лет, у пары подрастают двое дочерей. Несмотря на это, супруги до сих пор периодически ссорятся из-за ерунды.
прочитано 243 раза

В беседе с журналистами артист признался, что жена не спешит баловать его таким же вниманием, как ассистенты на съемочной площадке. По словам звезды, к тому, что все готовы откликнуться на любую просьбу, очень быстро привыкаешь. Однако дома Виктория не собирается прислуживать популярному мужу.

ПО ТЕМЕ

СМИ: У Михаила Галустяна серьезные проблемы со здоровьем

Галустян высказался на тему современного юмора: Для дворового уровня – нормально

Михаил Сергеевич Галустян

Михаил Сергеевич Галустян актер, сценарист, кинопродюсер, телеведущий

По словам звезды, иногда он приезжает к семье и по привычке ждет, что все будут вокруг него носиться. Но супруга быстро дает понять, что Михаил Галустян больше не на площадке. "Иди сам себе ужин делай!" – говорит девушка.

При этом артист считает, что жена поступает правильно – такой подход помогает "не зазвездиться". Пара живет душа в душу, и Виктория делает все, чтобы любимому было хорошо и комфортно, но не терпит, когда тот переходит границы.

Также девушка всегда дарит мужу только полезные подарки, поэтому он прямо говорит ей, чего хочет. Михаил Галустян же преподносит супруге деньги, и потом она хвастается, что же приобрела на эту сумму.

В скором времени выйдет автобиография артиста, в которой будет 18 глав – каждая про особенный период в жизни. Он надеется, что его опыт пригодится молодым актерам, желающим добиться славы и успеха. Юморист поделился, что и сам до сих пор о многом мечтает. Например, сыграть драматическую роль в кино и человека с болезнью Альцгеймера.

Автор: 21 сентября 2020, 19:35 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Поклонская предупредила о возможном повторении украинского сценария в Белоруссии
Эксперт рассказал, когда Лукашенко признает российский Крым
Политолог дал прогноз об объединении России и Белоруссии: военная и валютная интеграция
Социолог заявила о нежелании протестующих белорусов вести диалог с Лукашенко

Шоу-бизнес

"Это было сделано ради смеха": стало известно о связи сына-фрика Яковлевой с Малышевой
"Он не девочка": Андреева встала грудью за мужа
Киркоров в честь важного события показал редкий снимок с братом: Какие хорошенькие мальчики
Обжалованию не подлежит: приговоренному Ефремову не оставили шансов на свободу

Проишествия

Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки
В Минском университете задержали студентов после исполнения песни революционеров
Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

Снова измена? Агутин уехал из ресторана с неизвестной женщиной

Артист отметился на "Кинотавре"
Шоу-бизнес

Стало известно о тайной помолвке Эмина Агаларова

Говорят, известный артист снова несвободен
Шоу-бизнес

Кудрявцеву осудили за занимающуюся балетом двухлетнюю дочь

Телеведущая поспешила объясниться

Шоу-бизнес

"Теперь ненавижу": Седокову затравили после новости о свадьбе

Звезда столкнулась с ненавистью

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Она психологически надломлена": Тутберидзе о возвращении Медведевой
"Зажало в ДТП": Ягудин показал обезображенное лицо
Медведева бежит обратно к Тутберидзе после провала
"У меня происходит процесс деградации": сидящая дома Слуцкая поделилась наболевшим

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+