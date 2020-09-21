"Иди сам себе сделай ужин!": жена не балует Галустяна заботой

Михаил Галустян состоит в браке с Викторией уже 13 лет, у пары подрастают двое дочерей. Несмотря на это, супруги до сих пор периодически ссорятся из-за ерунды.

В беседе с журналистами артист признался, что жена не спешит баловать его таким же вниманием, как ассистенты на съемочной площадке. По словам звезды, к тому, что все готовы откликнуться на любую просьбу, очень быстро привыкаешь. Однако дома Виктория не собирается прислуживать популярному мужу.

По словам звезды, иногда он приезжает к семье и по привычке ждет, что все будут вокруг него носиться. Но супруга быстро дает понять, что Михаил Галустян больше не на площадке. "Иди сам себе ужин делай!" – говорит девушка.

При этом артист считает, что жена поступает правильно – такой подход помогает "не зазвездиться". Пара живет душа в душу, и Виктория делает все, чтобы любимому было хорошо и комфортно, но не терпит, когда тот переходит границы.

Также девушка всегда дарит мужу только полезные подарки, поэтому он прямо говорит ей, чего хочет. Михаил Галустян же преподносит супруге деньги, и потом она хвастается, что же приобрела на эту сумму.

В скором времени выйдет автобиография артиста, в которой будет 18 глав – каждая про особенный период в жизни. Он надеется, что его опыт пригодится молодым актерам, желающим добиться славы и успеха. Юморист поделился, что и сам до сих пор о многом мечтает. Например, сыграть драматическую роль в кино и человека с болезнью Альцгеймера.