СМИ: У Михаила Галустяна серьезные проблемы со здоровьем

Переживающий не лучшие времена Михаил Галусян обратился к врачам. У 40-летнего юмориста проблемы с сердцем.

По данным телеграм-канала "112", бывший резидент Comedy Club Михаил Галустян пожаловался специалистам на боли в области сердца. Врачи поставили шоумену диагноз "нестабильная стенокардия". Такой недуг, как известно, может привести к инфаркту миокарда и другим похожим осложнениям.

На данный момент состояние Галустяна стабильное. Где он сейчас находится, пока неизвестно.

Напомним, что у комика этот год выдался весьма сложным, и пандемия коронавируса тут не при чем. Журналисты сообщали о банкротстве компании Михаила "Вайзерлайф". Фирма, которая была должна придумывать приложения для смартфонов, просуществовала всего один год.

Но и это еще не все. Еще одна компания комика "Топ фильм комедия", которая имела прямое отношение к съемке полнометражек (самая известная – "Тот еще Карлсон"), также прекратила свое существование. Фирма объявила себя банкротом.

Последнее время Галустян является лицом телеканала СТС – ведущим "Детского КВН". Напарница комика по шоу – восьмилетняя девочка Ева. Михаил был счастлив, когда ему предложили такую работу.