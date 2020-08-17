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СМИ: У Михаила Галустяна серьезные проблемы со здоровьем

СМИ: У Михаила Галустяна серьезные проблемы со здоровьем

Михаил Галустян. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Переживающий не лучшие времена Михаил Галусян обратился к врачам. У 40-летнего юмориста проблемы с сердцем.
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По данным телеграм-канала "112", бывший резидент Comedy Club Михаил Галустян пожаловался специалистам на боли в области сердца. Врачи поставили шоумену диагноз "нестабильная стенокардия". Такой недуг, как известно, может привести к инфаркту миокарда и другим похожим осложнениям.

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На данный момент состояние Галустяна стабильное. Где он сейчас находится, пока неизвестно.

Напомним, что у комика этот год выдался весьма сложным, и пандемия коронавируса тут не при чем. Журналисты сообщали о банкротстве компании Михаила "Вайзерлайф". Фирма, которая была должна придумывать приложения для смартфонов, просуществовала всего один год.

Но и это еще не все. Еще одна компания комика "Топ фильм комедия", которая имела прямое отношение к съемке полнометражек (самая известная – "Тот еще Карлсон"), также прекратила свое существование. Фирма объявила себя банкротом.

Последнее время Галустян является лицом телеканала СТС – ведущим "Детского КВН". Напарница комика по шоу – восьмилетняя девочка Ева. Михаил был счастлив, когда ему предложили такую работу.

Автор: 17 августа 2020, 21:29 Источник: Telegram-канал "112" • Требует проверки

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