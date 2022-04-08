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Михаил Сергеевич Галустян

актер, сценарист, кинопродюсер, телеведущий
Михаил Сергеевич Галустян
  • Дата рождения: 25 октября 1979
  • Место рождения: Сочи, РСФСР, СССР
  • Знак зодиака: Скорпион
  • Жена/Муж: Виктория Галустян
  • Дети: дочери Эстелла и Элина
  • Сериалы: Миша портит все – 1 сезон

Ншан Сергеевич Галустян родился 25 октября 1979 года в Сочи. Помимо сочинской школы №2 учился в музыкальной школе по классу фортепиано. Участвовал в кукольном театре, посещал секцию дзюдо при Дворце пионеров. После окончания пятого класса родители перевели его в гимназию №8, где он и вышел впервые на сцену в роли Винни-Пуха в сценке собственного сочинения. В 10-м классе участвовал в школьном КВН, и его класс победил одиннадцатиклассников. Галустян стал капитаном школьной команды КВН, которая выиграла у всех школ, училищ и даже вузов города и края. Уступили они только команде СГУТиКД (Сочинский государственный университет туризма и курортного дела).

В 1996 году Галустян закончил школу и поступил в медучилище, где проходил обучение по специальности "фельдшер". В это время он играл в команде "Утомленные солнцем". После окончания училища поступил в Сочинский государственный университет туризма и курортного дела на социально-педагогический факультет по специальности "учитель истории и права", но не окончил его. В 1998 году команда его университета приняла участие в Воронежской лиге КВН "Старт", дойдя до финала. После выступления команда получает от А.В. Маслякова приглашение участвовать в Высшей лиге. Галустян был отчислен из института за непосещаемость - все время уходило на репетиции, гастроли и игры; порой "Утомленные солнцем" давали по три концерта в день. В институте был восстановлен в 2003 году.

В 2002 году стал капитаном команды "Утомленные солнцем". Она получила титул чемпиона Высшей лиги 2003 года и трижды завоевала Летний кубок КВН (2004, 2005 и 2009).

С 2006 по 2012 год участвовал в юмористическом скетчкоме "Наша Russia" (канал ТНТ). Также принимал участие в телешоу "Ледниковый период" на "Первом канале" в паре с Марией Петровой и Еленой Бережной. Снимался в рекламе шоколадного бисквита ChocoPie, мороженого "Баскин Роббинс". С 2011 по 2012 год был одним из членов жюри в телепередаче "Рассмеши комика" на телеканале "Интер" (Украина).

В 2011 году Галустян стал студентом Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина. В 2012 году Михаил основал собственную кинокомпанию NG Production, где занял должность креативного продюсера.

Организатор и автор идеи создания Федерации военно-тактических игр России (проект презентован в феврале 2016 года).

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