Наконец-то! Алибасов и Федосеева-Шукшина развелись

Пресненский районный суд Москвы в четверг, 24 декабря, расторг брак Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова. Актриса долго мечтала об этом дне, ведь ситуация с разводом серьезно сказалась на ее здоровье. Артистка практически не выдерживала скандала, который подогревал продюсер группы "На-На".
Алибасов и Федосеева-Шукшина состояли в браке два года. За это время актриса успела переписать на музыканта одну из своих квартир, а Бари Каримович, в свою очередь, передал квадратные метры своему помощнику Сергею Моцарю. Лидию Николаевну не устроил такой расклад. Лишь недавно ей удалось вернуть эту недвижимость.
Сейчас у Алибасова другая возлюбленная – молодая помощница и массажистка Виктория Полторацкая. Продюсер объявил общественности, что девушка ждет от него ребенка. Мол, сын или дочь родиться в следующем году.
Напомним, у экс-супруга Лидии Федосеевой-Шукшиной уже есть наследник – 35-летний Бари Алибасов, который отличается трудным характером. Мужчина неоднократно демонстрировал свою вспыльчивость в различных ток-шоу. На некоторых он даже набрасывался с кулаками.
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