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Адвокат Алибасова заявил о желании продюсера покончить с собой

Адвокат Алибасова заявил о желании продюсера покончить с собой

Бари Алибасов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В жизни артиста часто происходят странные вещи. Мало того, что Бари Алибасов пропадает и устраивает эпатажные пиар-ходы, так он еще и запугивает своих близких и друзей навязчивыми мыслями о смерти.
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Звездный адвокат Сергей Жорин не скрывает, что его клиент никогда не шутит с такими вещами. По словам правозащитника, Алибасов давным-давно находится в депрессивном состоянии и собирается уйти из жизни.

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Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Напомним, что год назад все поклонники Бари обсуждали его нестандартный поступок. Многочисленная аудитория недоумевала, зачем звезда отравилась, выпив опасную жидкость.

Похоже, что у артиста переодически случается кризис. Был период, когда Бари-младший заверял, что его отца похитили и намеренно спаивали, чтобы отнять квартиру, но проверка на детекторе лжи показала, что это лишь очередная уловка.

Остается только гадать, можно ли суицидальные разговоры Алибасова считать серьезными. Сам же Сергей Жорин уверен, что родственникам звезды стоит обратить внимание на его состояние.

"Меня это очень сильно встревожило. Дело в том, что много лет назад, когда я также, к сожалению, был не в России, мне звонила супруга Александра Пороховщикова Ирина и говорила, что тоже устала жить. Через несколько часов, к сожалению, узнал, что она реализовала свои слова", – высказался адвокат.

Стоит отметить, что в семье Бари Алибасова уже который год происходят скандалы, интриги и расследования. Недавно артист окончательно разругался с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Он решил с ней развестись и завел интрижку с молодой девушкой, но и этот план ни к чему хорошему не привел. В декабре продюсер снова угодил в больницу после передозировки "Виагрой".

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Автор: 20 декабря 2020, 11:57 Источник: Teleprogramma ✓ Надежный источник
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Алибасов похвастался отличной эрекцией при виде сочных устриц Волочковой

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