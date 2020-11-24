"Он меня бил ногами!": беременная любовница Алибасова показала травмы после нападения его сына

По словам Бари Алибасова, он сблизился с массажисткой Викторией Полторацкой еще до свадьбы с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Как только продюсер узнал, что любовница ждет ребенка, тут же решил рассказать об этих отношениях общественности.
Теперь Алибасов хочет развестись с Федосеевой-Шукшиной. Он уже называет Викторию "девятой официальной женой". Перед камерой продюсер демонстративно просил девушку снять с его пальца обручальное кольцо, которое когда-то надела Лидия Николаевна.
Алибасов-младший против романа отца и массажистки. Виктория уверена: сын продюсера боится, что из-за рождения брата потеряет наследство. Бари Каримович уже заявил пока еще единственному наследнику, что намерен оставить имущество ребенку, которого вынашивает Полторацкая.
В ярости Алибасов-младший якобы избил отца и Викторию. По словам девушки, он старался пнуть в живот, чтобы прервать беременность. "Он меня бил ногами! Он животное!". Она предъявила снимки, на которых видны большие гематомы на ее спине.
Сын продюсера, в свою очередь, не стал скрывать, что может поднять руку на пожилого отца. Вместе с тем Алибасов-младший уверяет: он не трогал Викторию. Он рассказал в студии шоу "На самом деле", что сам привел Полторацкую к Бари Каримовичу, чтобы та оказывала интимные услуги.
35-летний мужчина назвал любовницу отца эскортницей и аферисткой. Мол, именно она подговорила Бари Каримовича жениться на Федосеевой-Шукшиной, чтобы заполучить имущество артистки. Алибасов не верит сыну. Он продолжает безо всякого стеснения публично проявлять чувства к Виктории.
Лидия Федосеева-Шукшина в шоке. Она не может сдержать слез. Увидев откровенные кадры Алибасова и Полторацкой, актриса заявила: "Роковую ошибку я совершила". Артистка усомнилась в адекватности супруга, а также попросила у людей прощения: "Не судите строго".
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