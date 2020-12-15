Готовится к смерти: Алибасов пишет завещание на имя своей обезьяны

После отравления виагрой Бари Алибасов совсем расклеился. Продюсер начитался слухов о покушении на него, после чего решил лишить всех своих близких наследства.

Продюсер Бари Алибасов решил заранее предугадать все варианты развития событий, ведь ему как никак уже 73 года, а значит, стоит все продумать и подготовиться к смерти. Поэтому первое, что пришло на ум продюсеру, написать завещание.

PR-директор продюсера Вадим Горжанкин рассказал, что Бари Алибасов разочаровался в родственниках и теперь вместе с адвокатом работает над завещанием в пользу его обезьяны Маши. Тут тоже спорный вопрос. Ведь говорили, что как раз именно обезьяна могла отравить Бари Алибасова. Так что получается, что доверять свои богатства Бари Каримовичу совсем некому.

"В настоящее я совместно с Бари Каримовичем прорабатываю алгоритм обеспечения достойного существования обезьяны продюсера в случае его кончины", – привел Горжакин слова адвоката Бари Алибасова.

Адвокат и продюсер прорабатывают не только тонкости в вопросе закона, но и оценивают уровень жизни, которого заслуживает японская макака Маша. В том числе обговариваются такие важные вопросы, как число кормлений животного в сутки, график приема витаминов, процедуры по уходу и так далее.

Для этого стороны сотрудничают с лучшими ветеринарами и составляют график посещений врача, передает "Пятый канал". Стоит отметить, что обезьяны живут около 25 лет, а Маше сейчас только семь, так что впереди у нее полная впечатлений жизнь.

В завещании обговаривается также одежда, игрушки и работа с зоопсихологом. Макаке обеспечена роскошная жизнь. При таком уходе обезьяна того и гляди заговорит!