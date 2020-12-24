Бузова чуть не разбила мячом лицо Водонаевой

Бывший бойфренд Ольги Бузовой Роман Третьяков высказался на тему того, что "Дом-2" закрыли. Экс-участник телестройки показал архивные видео проекта.

Роман Третьяков поделился мыслями о происходящем в своем инстаграм-аккаунте. Мужчина отметил, что испытывает грусть от того, что пока шел "Дом-2", он в своеи? взрослои? жизни был лишь аватаром того паренька, которыи? "строил любовь".

"30-го декабря 2020 года будет последнии? эфир. У меня закончится юность, а у вас – возможность погружаться в чужие ошибки", – заявил Роман. В роликах, опубликованных экс-участником реалити-шоу, видно, как ребята веселились за кадром.

Однако иногда это приводило к печальным инцидентам. Так, Роману Третьякову удалось запечатлеть, как Алена Водонаева получила травму во время футбольного матча. Тогда Ольга Бузова отправила мяч прямо в лицо своей вечной сопернице.

Алена не смогла пройти мимо этих съемок и прокомментировала ту ситуацию. Она отметила, что никому не желает получить мячиком по лицу, потому что это было очень больно.

Напомним, новость о том, что "Дом-2" закрыли на ТНТ, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Многие порадовались тому, что телестройка приказала долго жить. Но поклонники проекта до сих пор пребывают в шоке.

Как писали "Дни.ру", недавно стало известно, что "Дом-2", его сотрудников и участников отправят в отпуск. За это время должны решить вопрос о том, где и в каком формате будет транслироваться проект. Есть вероятность, что телестройка перекочует на канал с меньшей аудиторией.

