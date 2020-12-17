Карпович и Прилучный показали страсть на публике: Свадебный танец репетируют

Под трогательную музыку влюбленные обнимались, плотно прижимались друг к другу, кружились в объятиях, склонив головы на плечи. Зрители были в восторге! Многие написали, что финальная сцена спектакля пробрала до мурашек.
"Прилучный с Карпович свадебный танец репетирует", – пошутили в Сети. Правда, вряд ли актер, который только летом этого года пережил развод, торопится снова связать себя узами брака. Впрочем, это не помешало артисту все же съехаться со своей новой пассией.
По слухам, пара сейчас живет в доме, который Павел Прилучный покупал еще в союзе с Агатой Муцениеце. Друзья поговаривают, что он собирается продать особняк, так как платить ипотеку все-таки сложновато. Некоторые отмечают, что сейчас в жизни актера не лучший период – накопились долги.
Так или иначе, но отношения Мирославы Карпович и Павла Прилучного довольно серьезные. Например, артист уже познакомил своих детей с новой девушкой. Звезда сериала "Папины дочки" даже ездила с возлюбленным в отпуск и нянчилась с 7-летним Тимофеем и 4-летней Мией.
Напомним, Агата Муцениеце весной этого года заявила, что муж, с которым они уже подали на развод, поднимает на нее руку. Девушка записала слезное обращение к подписчикам, в котором рассказала о неадекватном поведении актера. Позднее она пожалела, что вынесла личные проблемы на всеобщее обсуждение.
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