Муцениеце сделала важное заявление спустя полгода после развода с Прилучным

Этот год для Агаты Муцениеце выдался насыщенным. В феврале поклонники узнали, что актриса намерена развестись с Павлом Прилучным. Пандемия нарушила ее планы, поэтому бракоразводный процесс начался только в конце весны.
На фоне скандального расставания Муцениеце обрела большую популярность. Ее стали звать на съемки различных проектов. Чтобы с головой окунуться в работу, актриса запустила свое ютуб-шоу "Честный развод", где, беседуя со звездными гостями, делится сокровенными историям из жизни.
Например, в недавнем выпуске Агата призналась, что наконец-то чувствует себя счастливой. Актриса радуется даже мелочам: солнцу, облакам, природе.
"Я рада, что живу! Я слышу себя, это очень важно", – заявила актриса.
После развода Агата Муцениеце живет вместе с детьми в столичной квартире. Актриса много времени уделяет семилетнему сыну Тимофею и четырехлетней дочери Мии. Новый роман, вероятно, пока не интересует артистку. Она не была замечена с другим мужчиной. По мнению экс-супруги Павла Прилучного, ее лучший брак еще впереди.
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