"Этот поступок сделал ей честь!": Цымбалюк-Романовская осчастливила друга Джигарханяна

Друг Армена Джигарханяна, бизнесмен Юрий Растегин, долгое время пытался вернуть деньги, которые дал в долг Виталине Цымбалюк-Романовской. Наконец, этот вопрос закрыт.

Когда Армен Джигарханян был женат на Виталине Цымбалюк-Романовской, он испытывал финансовые трудности, поэтому продал другу Юрию Растегину свою часть квартиры на Староконюшенном переулке. Тогда же бизнесмен дал в долг пианистке два миллиона рублей на ремонт.

Цымбалюк-Романовская написала расписку, где был обозначен срок возврата средств. Но Растегин так и не дождался своих денег, поэтому ему пришлось обратиться в суд. В инстанции встали на сторону предпринимателя и обязали пианистку выплатить истцу необходимую сумму.

В беседе с журналистами бизнесмен с радостью сообщил, что Виталина вернула ему все до копейки. Экс-супруга Джигарханяна рассчиталась, как только решение суда вступило в силу. Растегин был приятно удивлен, поскольку не надеялся увидеть свои деньги. Он похвалил пианистку за "хороший и правильный шаг".

"Этот поступок сделал ей честь! ", – считает Юрий.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Растегин хочет сделать в квартире Армена Джигарханяна музей. Но там пока живет вдова актера Татьяна Власова. Предприниматель планирует обсудить с ней этот вопрос.