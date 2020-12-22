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Шоу-бизнес

"Этот поступок сделал ей честь!": Цымбалюк-Романовская осчастливила друга Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya
Друг Армена Джигарханяна, бизнесмен Юрий Растегин, долгое время пытался вернуть деньги, которые дал в долг Виталине Цымбалюк-Романовской. Наконец, этот вопрос закрыт.
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Когда Армен Джигарханян был женат на Виталине Цымбалюк-Романовской, он испытывал финансовые трудности, поэтому продал другу Юрию Растегину свою часть квартиры на Староконюшенном переулке. Тогда же бизнесмен дал в долг пианистке два миллиона рублей на ремонт.

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Цымбалюк-Романовская написала расписку, где был обозначен срок возврата средств. Но Растегин так и не дождался своих денег, поэтому ему пришлось обратиться в суд. В инстанции встали на сторону предпринимателя и обязали пианистку выплатить истцу необходимую сумму.

В беседе с журналистами бизнесмен с радостью сообщил, что Виталина вернула ему все до копейки. Экс-супруга Джигарханяна рассчиталась, как только решение суда вступило в силу. Растегин был приятно удивлен, поскольку не надеялся увидеть свои деньги. Он похвалил пианистку за "хороший и правильный шаг".

"Этот поступок сделал ей честь! ", – считает Юрий.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Растегин хочет сделать в квартире Армена Джигарханяна музей. Но там пока живет вдова актера Татьяна Власова. Предприниматель планирует обсудить с ней этот вопрос.

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Автор: 22 декабря 2020, 19:14 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Москвичи отказались смотреть на Джигарханяна в гробу

комментарии

Ответить:

Гость
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От этой прохвостки невозможно ждать хорошего. Год тянулся суд, в том числе с обжалованием Цымбалюк суд.решения. До того 3 года не отдавала долг. Теперь вышестоящая инстанция подтвердила законность решения- Цы вернула. Какая тут честь? Просто от воровки никто и не ожидал, что будет без тягомотины отдавать. От шока и ляпнули такое- "хороший и правильный шаг"..
Гость
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Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская вернула долг ресторатору Юрию Растегину спустя год судов.Бизнесмен рассказал «Собеседнику», что спустя год судебных тяжб Виталина все-таки отдала ему 2 млн руб., которые занимала у него, еще будучи женой Джигарханяна. Тогда Цымбалюк-Романовская написала расписку с датой погашения долга, но в нужный срок отказалась возвращать деньги.
Юрий, поняв, что просто так женщина долг не вернет, обратился в суд, и тот встал на его сторону. «Как только решение суда вступило в силу, она тут же рассчиталась», – отметил Растегин.Он подчеркнул, что не надеялся увидеть.
Гость
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Похвалить за то, что Растёгин добивался через суд? А Цы тянула до последнего, приговаривая, а это не только мой долг, не только, я буду делить его с А.Б. Ведь в этой квартире, даже если он и не собственник, я прописала его, да, у него прописочка там, московская, чтобы пенсию получать...И в суде она пыталась доказать, что денежки взяты на общие нужды.Но ведь расписка на Цы, квартира Цы, и долг Цы!Чего надо было тень на плетень наводить?и до суда доводить?
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