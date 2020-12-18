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Сын Джигарханяна открыл дело о наследстве

Сын Джигарханяна открыл дело о наследстве

Армен Джигарханян. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Единственным наследником Армена Джигарханяна стал его приемный сын Степан. 18 декабря стало известно, что он открыл заявил о своих правах.
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Мужчина открыл дело о наследстве. Уже к лету следующего года ему будут выданы документы на имущество покойного актера.

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Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Известно, что Армен Джигарханян не оставлял после своей смерти завещания. Дело в том, что изначально он составил его в пользу его теперь уже бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской.

После развода же артист отменил документ. Армен Джигарханян и пианистка развелись в 2017 году после трех лет официального брака. Расставание звездной пары сопровождалось громкими скандалами. Девушку обвиняли в мошенничестве и слежке за знаменитым мужем.


Отметим, последние годы артист постоянно оказывался в центре сплетен, связанных с разводом с Татьяной Власовой. С ней актер прожил с 1967 года до 2015-го, но решил расстаться из-за появления в его жизни молодой возлюбленной.

Последний год Армен Джигарханян прожил с Татьяной Власовой. Бывшая жена звезды театра и кино приехала в Россию из США. Женщина помогала актеру в лечении и ухаживала за ним.

Напомним, Народный артист СССР, художественный руководитель Московского драматического театра Армен Джигарханян умер 14 ноября. Печальную новость сообщил официальный представитель звезды театра и кино Артур Согомонян. Знаменитость похоронили на Ваганьковском кладбище Москвы.

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Автор: 18 декабря 2020, 17:42 Источник: "ВокругТВ" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
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Немного достанется сыну покойного артиста - от былого финансового изобилия не осталось и следа. Степану, помимо наследственных вопросов, стоило бы заняться расследованием всех странностей, связанных с уходом их жизни А.Б.Д. Потеря имущества и денег, подозрительный финальный отрезок жизни Армена - всё это, вероятно, звенья одной цепи. Но Степан не похож на человека способного к длительному и тщательному изучению всех обстоятельств этой криминальной драмы. Да и смелости связаться со столь опасными материями у сына актера не наблюдается. Жаль, ведь нас могло ожидать множество пугающих сенсаций.
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