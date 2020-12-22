"Еще не отошла от горя": перед вдовой Джигарханяна встал важный вопрос

Находясь в браке с Виталиной Цымбалюк-Романовской, Армен Джигарханян нуждался в деньгах, поэтому продал свою долю квартиры на Староконюшенном переулке. Половиной этой недвижимости завладел бизнесмен Юрий Растегин – хороший друг артиста. Еще 50% принадлежит вдове актера.
Когда Армен Борисович вернулся к Татьяне Власовой, он жил в этой квартире безвозмездно. Растегин не стал брать деньги с артиста, который внес большой вклад в искусство страны.
После смерти Джигарханяна предприниматель вспомнил о договоренности с актером. Мол, Армен Борисович согласился сделать в этой квартире музей, в котором будут проводиться литературные чтения и другие подобные мероприятия. Растегин планирует встретиться с Власовой, чтобы обсудить этот вопрос.
"Я пока не разговаривал с вдовой Джигарханяна, потому что она еще не отошла от горя", – сказал он.
Бизнесмен в беседе с журналистами отметил, что не собирается выгонять Татьяну Сергеевну. Если она захочет остаться в этой квартире, Растегин не станет возражать. Если же вдова артиста согласится сделать музей, то предприниматель найдет для нее другое жилье.
Напомним, Армен Джигарханян умер 14 ноября на 86-ом году жизни. Причиной смерти артиста стала остановка сердца из-за болезни почек и отека организма. Артист похоронен на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью Еленой.
Популярные темы форума
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
Россия
Конец
Дом 2
Иностранные выражения и поговорки
Дочь моя, благославляю тебя на брак
За что можно любить Россию?
Кто такая Пусяша и чего она хочет?
Телеконференция