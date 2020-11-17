Москвичи в ужасе бежали от Джигарханяна в гробу

Судя по числу рамок металлоискателей и огромному количеству полицейских, в Московском драматическом театре ожидалось столпотворение. Все думали, что людей будет так же много, как на похоронах Иосифа Кобзона. Но аншлага не случилось...
То ли морозная погода помешала, то ли скандальные ток-шоу последних лет, где Армену Джигарханяну мыли кости, людям осточертели, но журналистов возле здания театра было в итоге больше, чем поклонников покойного артиста и режиссера. Желающих отдать последний долг ему нашлось вряд ли больше полутора сотни человек. А непосредственно к гробу и вовсе пускали только VIР-гостей....
Среди же звезд, которые пришли на траурную церемонию, были замечены Марк Рудинштейн, Бедрос Киркоров, Эдгар Запашный, Евгений Герасимов...
Напомним, Армен Джигарханян умер утром 14 ноября на 86-м году жизни в больнице. Его похоронили рядом с дочерью на Ваганьковском кладбище столтицы
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