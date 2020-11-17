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Шоу-бизнес
Москвичи в ужасе бежали от Джигарханяна в гробу

Москвичи в ужасе бежали от Джигарханяна в гробу

Фото: Дни.ру
На Ваганьковском кладбище столице похоронили актера Армена Джигарханяна. Но его похороны не вызвали в Москве ожидаемого женой и театром ажиотажа...
прочитано 1678 раз

Судя по числу рамок металлоискателей и огромному количеству полицейских, в Московском драматическом театре ожидалось столпотворение. Все думали, что людей будет так же много, как на похоронах Иосифа Кобзона. Но аншлага не случилось...

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 Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

То ли морозная погода помешала, то ли скандальные ток-шоу последних лет, где Армену Джигарханяну мыли кости, людям осточертели, но журналистов возле здания театра было в итоге больше, чем поклонников покойного артиста и режиссера. Желающих отдать последний долг ему нашлось вряд ли больше полутора сотни человек. А непосредственно к гробу и вовсе пускали только VIР-гостей....

Фото: Дни.ру

Среди же звезд, которые пришли на траурную церемонию, были замечены Марк Рудинштейн, Бедрос Киркоров, Эдгар Запашный, Евгений Герасимов...

Фото: Дни.ру

Напомним, Армен Джигарханян умер утром 14 ноября на 86-м году жизни в больнице. Его похоронили рядом с дочерью на Ваганьковском кладбище столтицы

Автор: 17 ноября 2020, 15:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лучшие роли Армена Джигарханяна

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Зачем такую ересь писать в заголовке?привлечь внимание?
Гость
Ответить
Хоть бы уже "пластинку" поменяли! У вас всегда родственники наследство делят, еще до погребения... А потом люди от гроба бегут...
1

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