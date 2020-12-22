"Нравилось, пока не повернулось в мою сторону": Муцениеце рассказала об агрессии Прилучного

В рамках собственного ютуб-шоу "Честный развод" актриса побеседовала с коллегой по цеху Анастасией Меськовой. Гостья поведала Агате Муцениеце об отношениях с первым мужем.
По словам Анастасии, это была история любви отличницы и хулигана. Меськова и ее первый супруг были из разных миров. Первое время хулиганистость избранника притягивала Анастасию, однако в ходе совместной жизни эта личностная особенность принесла много проблем.
Агата Муцениеце отметила, что прекрасно понимает Анастасию Меськову. Актриса отметила, что ей направилась агрессивность Павла Прилучного, его враждебность к окружающим она считала привлекательной. Спустя годы артистка сама стала объектом ярости звезды сериала "Мажор".
"Но когда это повернулось в мою сторону, я…" – сообщила Агата Муцениеце.
Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный были мужем и женой около девяти лет. У пары двое детей. В середине лета 2020 года артисты развелись.
Точку в отношениях знаменитостей поставил резонансный эпизод. Минувшей весной актер сериала "Мажор" выгнал жену из их загородного дома. Как говорила тогда Агата, не обошлось без рукоприкладства. До этого случая Муцениеце целый год работала над спасением брака.
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