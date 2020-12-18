Примерный семьянин наверстывает упущенное в объятиях Муцениеце

Артисты приехали на Красную Поляну в Сочи. Там, в казино и на горнолыжном курорте "Роза Хутор", находятся основные локации картины "Честный развод". Съемки ленты стартовали 18 декабря.
Александр Робак играет персонажа по имени Гена. Герой всю жизнь пахал на благо семьи. Ради супруги и детей персонаж отказался от мечты – побывать на фестивале КВН в Сочи. Молодость прошла, теперь родные называют Гену "скучным".
Однажды герой сериала "Честный развод" решает прожить то, от чего когда-то отказался. Он отправляется в путешествие. Гена собирается во что бы то ни стало попасть на выступление команд КВН.
Герой Александра Робака случайно сталкивается с привлекательной девушкой легкого поведения в исполнении Агаты Муцениеце. Гена вспомнит молодость в объятиях красотки. Новая знакомая поможет мужчине наверстать упущенное, выступить на фестивале.
Режиссером фильма "Честный развод" стал Иван Кульнев. Производством картины занимается компания MEGOGO. Релиз картины намечен на лето 2021 года.
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