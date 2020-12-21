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"Прям не знаешь, куда себя засунуть": Бузову приложили за связь с Малышевой

Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Несмотря на закрытие шоу "Дом-2", Ольга Бузова не собирается покидать телевидение. Артистка в личном блоге заинтриговала поклонников новостью о новом проекте на Первом канале. Партнершей телеведущей станет Елена Малышева.
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В своем инстаграм-профиле знаменитость опубликовала фотографию с автором шоу "Жить здорово". На снимке женщины стоят в обнимку и улыбаются в камеру. Артистка заявила, что скоро они с Еленой Малышевой порадуют поклонников работой в тандеме. "Мы с Еленой желаем Вам крепчайшего здоровья (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.", – написала Ольга Бузова.

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Подписчики отреагировали на новость довольно странно. Многие заявили, что девушке пора бы уже успокоиться и перестать участвовать во всем подряд. Другие же пошутили на тему резонансных выпусков шоу Елены Малышевой с участием "поющей матки". Они переживают за Ольгу Бузову: вдруг ей тоже придется надеть забавный костюм?

"Бузова ну ты прям не знаешь куда себя засунуть! Угомонись уже. Съезди ты с милым своим отдохни", "Дом 2 теперь на первом канале будет?", "Оля, надеюсь ты не будешь скакать в костюме матки", "В следующем 2021 году будем лечиться с Ольгой Бузовой и ее верой в любовь, прекрасно", "Олю уже и в медицину потянуло????неудивительно", "Какой ужас! Что одна, что вторая , еще и на тв", "Смотрите не поддавайтесь, а то она вас, Ольга, сейчас нарядит во что-нибудь непотребное", "Два клоуна", "Раньше было всего две беды у России: дураки и дороги! А теперь четыре!" – написали в комментариях.

Напомним, в конце прошлой недели стало известно о закрытии шоу "Дом-2". Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова и Влад Кадони остались без работы. Впрочем, ходят слухи, что проект просто "переедет" на другой канал.

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Автор: 21 декабря 2020, 17:21 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Ждёмс...Будешь у Малышевой вагину изображать или прямую кишку! У Малышевой богатая фантазия на костюмы!
Гость
Ответить
Господи, бузова вездесущая заполонила собой всё😱
Спаси нас, Боже, от дураков и бузовых 🙏🙏
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