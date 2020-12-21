"Шикарная певица": Бузова замахнулась на хит Шнурова

Комедийная многосерийная лента стартовала в прокате в мае. Действия картины происходят в выдуманном средневековом городе Нищбурге, жители которого пытаются выжить во время эпидемии. Проект, спродюсированный Тиной Канделаки и Сергеем Шнуровым, вышел в самый разгар первой волны коронавируса.
Ольга Бузова исполнила в "Чуме" одну из ролей. Артистка сыграла графиню Бузильду, которая устроила поединок с девицей Матильдой (Надежда Сысоева). В сериале девушки соревнуются в духе баттлов, которые проводила певица в реальной жизни вместе со своим возлюбленным Давидом Манукяном. Стоит отметить, выглядит это довольно иронично.
В личном блоге Тина Канделаки решила ответить на вопросы, связанные с сериалом "Чума". Один из пользователей Сети поинтересовался, нравятся ли продюсеру вокальные данные Ольги Бузовой. "Шикарная певица!" – отметила журналистка. Она также добавила, что в новой серии ведущая шоу "Дом-2" исполнит хит авторства Сергея Шнурова.
Напомним, ранее Ольга Бузова рассказала о гармонии в отношениях с Давидом Манукяном. По словам исполнительницы, у нее в личной жизни все прекрасно, просто последнее время она старается беречь от посторонних глаз свою любовь. Артистка посоветовала не верить в слухи о расставании с рэпером.
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