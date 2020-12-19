"Пагубные привычки ломают": Бузова заговорила о зависимости

Теледива всегда горела желанием привлечь внимание публики к важным общественным проблемам. На этот раз Ольга Бузова попыталась рассказать о пагубной зависимости, которая разрушает сознание многих людей.

Участвуя в проекте "Ледниковый период", телеведущая выбирает номера с глубокой мыслью. Сегодня вечером Бузова и Соловьев представят композицию под названием "Реквием по мечте".

По словам самой Ольги, на данный момент общество страдает из-за большого количества информации и бесконечного нахождения в гаджетах. Именно поэтому телеведущая и олимпийский чемпион решили поднять глобальную проблему.

"Каждый стремится к своей мечте, но зачастую пагубные привычки, искушения современного мира, тянущие за собой – зависимость, сбивает человека с пути, а еще хуже полностью "ломает", – высказалась Бузова.

Через танец на льду, душераздирающую музыку и эпатажный внешний вид фигуристы пытались донести важную проблему, которая должна была тронуть сердце поклонников. А главное – красивая картинка побуждала телезрителей задуматься о происходящем и пересмотреть жизненные ориентиры.

Сама же Ольга Бузова призналась, что переодически грешит виртуальной зависимостью. Телеведущая винит во всем средства массовой информации: постоянные новости, сменяющая картинка в телефоне и скандальные истории в социальных сетях побуждают человека не расставаться с гаджетом.

Напомним, что теперь в графике телеведущей освободилось время для новых съемок. Остается только гадать, изменился ли рейтинги Ольги Бузовой после того, как закрылся ее главный проект – "Дом-2".