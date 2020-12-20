"Эскортные рожи": Бородина врезала бывшим участникам "Дома-2" за критику

Ксения Бородина проработала на реалити-шу "Дом-2" 16 лет. Телеведущая говорит о проекте только хорошее, ведь благодаря этому проекту она достигла всего, о чем мечтала.

Узнав о закрытии реалити-шоу "Дом-2", многие экс-участники проекта нелестно высказались о нем. Мол, телестроку нужно было прекратить уже давно. По мнению некоторых, последние годы в шоу принимали участие лишь эскортники, желающие заработать на своей популярности.

Ксения Бородина не понимает, почему бывшие звезды "Дома-2" пренебрежительно относиться к проекту, который дал им путевку в жизнь. "Что вы из себя представляли бы, если б ваши эскортные рожи не показывали по телевизору?", – возмутилась ведущая. Она не стала называть имена тех, кто раскритиковал проект, но назвала их жалкими и гнилыми людьми.

Также Бородина отметила экс-участников, которые положительно высказались о реалити-шоу. Мол, именно поэтому те, кто благодарен телестройке, живут хорошо и не жалуются.

Стоит отметить, что ничего плохого о реалити-шоу "Дом-2" не говорит и Ксения Собчак. Журналистка понимает: это ее первая телевизионная работа, которой она должна сказать спасибо. "Эпоха, конечно", – скромно прокомментировала новость о закрытии проекта телеведущая в своем телеграм-канале.