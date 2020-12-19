"Мы умеем удивлять": Кадони заинтриговал народ известием о будущем "Дома-2"

По словам Влада Кадони, шоу будет жить дальше, но по-новому. Он призвал поклонников реалити-проекта не грустить, ведь никто не умер.
"Поверьте, мы умеем удивлять", – заинтриговал телеведущий в своем инстаграм-аккаунте. Также он выразил благодарность телестройке.
Отметим, что неожиданное известие о закрытии "Дома-2" затронуло многих, включая "старичков" проекта и первую ведущую шоу Ксению Собчак.
По этому поводу высказались и нынешние телеведущие – Ольга Бузова, Ксения Бородина и Ольга Орлова. Известно, что последний выпуск "Дома-2" на ТНТ выйдет 30 декабря.
Первая серия "Дома-2" вышла на экраны в 2004 году. Однако сейчас, с появлением большого количества каналов, соцсетей и YouTube реалити-проекту стало трудно конкурировать и отвоевывать внимание зрителей.
Популярные темы форума
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Психоанализ Клавы
Путин лучший!
В Алкашей вселяются черти
Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
Конец
Аватарки
Домашнее насилие
Телеконференция
Дом 2