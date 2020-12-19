Сколько Собчак и Бузова заработали благодаря "Дому-2"

Легендарный "Дом-2" закрыли, но он успел сделать миллионершами его ведущих. Так, Ксения Собчак, Ольга Бузова и Ксения Бородина сегодня являются очень известными и сказочно богатыми женщинами, состоянию которых могут позавидовать даже опытные предприниматели.

Ксения Собчак зарабатывает 4,4 миллиона долларов в год. Звезда проработала на телестройке восемь лет и была самой высокооплачиваемой ведущей шоу "Дом-2".

После ухода с реалити-проекта карьера Ксении Собчак пошла в гору. Блондинка даже выдвигала свою кандидатуру на пост президента России. Сейчас она ведет популярное ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!", участвует в киноработах мужа-режиссера Константина Богомолова.

Журналистка входит в рейтинг Forbes как одна из самых успешных звезд страны моложе 40 лет. Кроме того, Ксения Собчак получает внушительный доход от ведения корпоративов и рекламы в "Инстаграм".

Ольга Бузова – 2,7 миллиона долларов в год

Девушка была одной из первых участниц проекта, а теперь стала едва ли не главной звездой отечественного шоу-бизнеса. За работу на телестройке десять лет назад она получала около пяти тысяч долларов в месяц, а предполагаемая сумма на данный момент – как минимум 30 тысяч.

Аккаунт поющей ведущей в "Инстаграм" – самый популярный среди отечественных звезд. Он насчитывает более 22,6 миллиона подписчиков. В октябре 2017 года выпустила дебютный альбом "Под звуки поцелуев". Сейчас девушка встречается с рэпером Давидом Манукяном, и поклонники пары с нетерпением ждут их свадьбы.

Ксения Бородина – 800 тысяч долларов в год

Сегодня телеведущая находится в том же списке Forbes, что и Ксения Собчак. В 2008 году предприимчивая девушка вместе со стилистом Сергеем Зверевым открыла салон красоты. Она также зарабатывала как приглашенная звезда мероприятий, а в 2015 году стала владелицей собственного салона и ресторана.

Бородина имеет один из самых популярных инстаграм-аккаунтов в России, за ее жизнью следит более 16 миллионов подписчиков. Стоимость рекламного поста в ее аккаунте – от 200 тысяч рублей. По слухам, доход Ксении Бородиной от "Дома-2" составляет не менее двух миллионов рублей в месяц.