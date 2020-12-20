"Следит и изучает": Галкин назвал любимчиков Пугачевой

Алла Пугачева является поклонницей шоу "Ледниковый период". Народная артистка настолько полюбила проект, что определила фаворитов. Мнение певицы об участниках раскрыл Максим Галкин в эфире передачи "Сегодня вечером".

Новый сезон шоу "Ледниковый период" стартовал в начале осени. В проекте приняли участие как прославленные фигуристы, так и знаменитости, которые никогда до этого не стояли на коньках. В первых выпусках на лед выходили 15 пар, но позже, согласно правилам, одна за другой стала покидать проект.

По словам Максима Галкина, Алла Пугачева каждую неделю "смотрит, следит и изучает", как выступают участники шоу. Певица даже определила лучшую пару проекта. Певица болеет за Ольгу Кузьмину и Александра Энберта. Примадонна считает, что звезда сериала "Кухня" катается как профессионал.

Актриса не ожидала услышать похвалу от Аллы Борисовны. В передаче "Сегодня вечером" она призналась, что сначала не собиралась участвовать в ледовом шоу, но любопытство все-таки взяло верх.

Финал проекта покажут 26 декабря на Первом канале. Помимо Ольги Кузьминой и Александра Энберта, в шоу "Ледниковый период" остались Яна Хохлова и Вячеслав Чепурченко, Регина Тодоренко и Роман Костомаров, Оксана Домнина и Вольфганг Черни, Мария Петрова и Дмитрий Сычев, Мария Луговая и Повилас Ванагас, Ирина Пегова и Алексей Тихановой, а также Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев.

