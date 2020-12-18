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Пугачева не смогла сдержаться при виде нестареющей Вайкуле

Пугачева не смогла сдержаться при виде нестареющей Вайкуле

Алла Пугачева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Несмотря на сложную ситуацию в шоу-бизнесе, Лайма Вайкуле радует новым материалом поклонников. В отличие от Аллы Пугачевы, латвийская артистка записывает песни и снимает клипы.
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Судя по всему, Алла Пугачева уже давно не виделась со своей давней подругой Лаймой Вайкуле. Еще до пандемии коронавируса артистки часто устраивали посиделки в особняке примадонны в деревне Грязь. Теперь же, когда авиасообщения между странами ограничены, подруги общаются только в Сети.

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Лайма Станиславовна Вайкуле певица

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Например, недавно Вайкуле опубликовала в "Инстаграм" снимок, сделанный на съемках клипа на новую песню "УВЛИУВТ на улице Пикадилли". На фото артистка запечатлена в белом пальто и платке с большим цветком. Такой образ Лаймы Станиславовны привел в восторг Аллу Борисовну.

Примадонна не смогла сдержать эмоций, поэтому под кадром написала: "Какая красивая!". Вайкуле не стала отвечать на комментарий публично. Поклонники тоже выразили восхищение, увидев снимок латвийский певицы. "Вы – мое вечное восхищение", "Икона стиля", "Вы не стареете, Лайма!", – высказались фолловеры.

Напомним, недавно Алла Пугачева предстала перед поклонниками без макияжа и укладки. Вид артистки спросонья напугал некоторых подписчиков. Но преданные подписчики все-таки оценили: супруга Максима Галкина выглядит гораздо моложе своих лет.

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Автор: 18 декабря 2020, 08:54 Источник: Instagram
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