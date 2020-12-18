Пугачева не смогла сдержаться при виде нестареющей Вайкуле

Судя по всему, Алла Пугачева уже давно не виделась со своей давней подругой Лаймой Вайкуле. Еще до пандемии коронавируса артистки часто устраивали посиделки в особняке примадонны в деревне Грязь. Теперь же, когда авиасообщения между странами ограничены, подруги общаются только в Сети.
Например, недавно Вайкуле опубликовала в "Инстаграм" снимок, сделанный на съемках клипа на новую песню "УВЛИУВТ на улице Пикадилли". На фото артистка запечатлена в белом пальто и платке с большим цветком. Такой образ Лаймы Станиславовны привел в восторг Аллу Борисовну.
Примадонна не смогла сдержать эмоций, поэтому под кадром написала: "Какая красивая!". Вайкуле не стала отвечать на комментарий публично. Поклонники тоже выразили восхищение, увидев снимок латвийский певицы. "Вы – мое вечное восхищение", "Икона стиля", "Вы не стареете, Лайма!", – высказались фолловеры.
Напомним, недавно Алла Пугачева предстала перед поклонниками без макияжа и укладки. Вид артистки спросонья напугал некоторых подписчиков. Но преданные подписчики все-таки оценили: супруга Максима Галкина выглядит гораздо моложе своих лет.
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