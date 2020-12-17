Галкин отказался от высшего почетного звания России

Максим Галкин заявил, что ему не нужно звание "Народный артист России". Он считает, что подобные регалии бесполезны.



Ведущий пригласил в свое ютуб-шоу "Музыкалити" Валерия Меладзе. По словам певца, такие звания как "Народный артист России" скоро не будут иметь никакого веса.

При этом исполнитель отметил, что у самого Максима Галкина нет ни одного звания, хотя он известнее многих артистов. "Да и слава богу!" – заявил на это шоумен. Однако Меладзе парировал, что звания – это уважение, а также они дают различные преференции после смерти. Например, такого человека похоронят с почестями.

На это Максим Галкин ответил, что вряд ли они понадобятся та том свете. Отметим, что звание Народного артиста России является высшим почетным званием в нашей стране. Оно присваивается за выдающиеся заслуги в области театрального, музыкального, циркового, эстрадного и киноискусства.

Максим Галкин стал известен на всю страну в качестве юмориста – он участвовал в передачах "Аншлаг" и "Смехопанорама" со своими пародийными номерами. Карьера артиста стремительно пошла в гору – он вел программы "Танцы со звездами", "Кто хочет стать миллионером", а сейчас занят в шоу "Лучше всех!". На счету у Максима Галкина дуэт с Аллой Пугачевой, а также роли в фильмах и сериалах. Помимо работы на телевидении Максим Галкин активно принимает участие в YouTube-шоу.



Кроме того, в августе этого года стало известно, что Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой создают свой бизнес. Звездная пара намерена открыть школу, где будут учиться одаренные дети.