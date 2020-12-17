Галкин отказался от высшего почетного звания России

Ведущий пригласил в свое ютуб-шоу "Музыкалити" Валерия Меладзе. По словам певца, такие звания как "Народный артист России" скоро не будут иметь никакого веса.
При этом исполнитель отметил, что у самого Максима Галкина нет ни одного звания, хотя он известнее многих артистов. "Да и слава богу!" – заявил на это шоумен. Однако Меладзе парировал, что звания – это уважение, а также они дают различные преференции после смерти. Например, такого человека похоронят с почестями.
На это Максим Галкин ответил, что вряд ли они понадобятся та том свете. Отметим, что звание Народного артиста России является высшим почетным званием в нашей стране. Оно присваивается за выдающиеся заслуги в области театрального, музыкального, циркового, эстрадного и киноискусства.
Максим Галкин стал
известен на всю страну в качестве юмориста – он участвовал в передачах "Аншлаг" и "Смехопанорама" со своими пародийными номерами. Карьера
артиста стремительно пошла в гору – он вел программы "Танцы со звездами", "Кто хочет стать миллионером",
а сейчас занят в шоу "Лучше всех!". На счету у Максима Галкина дуэт с Аллой Пугачевой, а также роли в фильмах и сериалах. Помимо
работы на телевидении Максим Галкин активно принимает участие в YouTube-шоу.
Кроме того, в августе этого года стало известно, что Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой создают свой бизнес. Звездная пара намерена открыть школу, где будут учиться одаренные дети.
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