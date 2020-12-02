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Пугачеву и Галкина прилюдно сделали посмешищем

Пугачеву и Галкина прилюдно сделали посмешищем

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Над разницей в возрасте между Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным не шутил разве что ленивый. На этот раз высмеять супругов решила Агата Муцениеце. При этом актриса не могла не затронуть тему своей личной жизни.
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Весной Агата Муцениеце в слезах снимала видео и рассказывала о чудовищном поведении Павла Прилучного. В начале лета актриса развелась с супругом и запустила свое ютуб-шоу "Честный развод". Она стала очень популярной, а значит, и востребованной артисткой.

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Своим поведением Агата дает понять, что чувствует себя прекрасно. Она много веселится, смеется и шутит о личной жизни. Но кажется, что в глубине души Муцениеце переживает из-за отсутствия крепкого мужского плеча рядом.

Так, накануне актриса опубликовала в "Инстаграм" несколько снимков Аллы Пугачевой и Максима Галкина. На кадрах супруги выглядят счастливыми. Муцениеце пошутила, что на месте артистки и юмориста могла бы быть она и ее избранник, но потенциальный возлюбленный 31-летней актрисы еще не родился.

Напомним, в этом году активно муссировались слухи о разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Звездная чета не комментировала это, но демонстрировала, что в их семье царит лишь любовь. Например, юморист все чаще показывает видео с супругой и наследниками, а поклонники по-доброму завидуют знаменитостям.

Автор: 2 декабря 2020, 09:30 Источник: Instagram
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