Пугачеву и Галкина прилюдно сделали посмешищем

Весной Агата Муцениеце в слезах снимала видео и рассказывала о чудовищном поведении Павла Прилучного. В начале лета актриса развелась с супругом и запустила свое ютуб-шоу "Честный развод". Она стала очень популярной, а значит, и востребованной артисткой.
Своим поведением Агата дает понять, что чувствует себя прекрасно. Она много веселится, смеется и шутит о личной жизни. Но кажется, что в глубине души Муцениеце переживает из-за отсутствия крепкого мужского плеча рядом.
Так, накануне актриса опубликовала в "Инстаграм" несколько снимков Аллы Пугачевой и Максима Галкина. На кадрах супруги выглядят счастливыми. Муцениеце пошутила, что на месте артистки и юмориста могла бы быть она и ее избранник, но потенциальный возлюбленный 31-летней актрисы еще не родился.
Напомним, в этом году активно муссировались слухи о разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Звездная чета не комментировала это, но демонстрировала, что в их семье царит лишь любовь. Например, юморист все чаще показывает видео с супругой и наследниками, а поклонники по-доброму завидуют знаменитостям.
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