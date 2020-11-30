Пугачеву назвали лукавой бабой

В ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!" артист рассказал, что благодаря Максиму Галкину познакомился со своим кумиром – Примадонной. Это произошло в начале сентября этого года, когда гостями ютуб-шоу "Музыкалити" ведущего Максима Галкина стали Алла Пугачева и Баста.
Рэпер признался, что остался под большим впечатлением от общения с певицей. Ведь даже в 71 год она может похвастаться замечательным чувством юмора. "В своем возрасте она осталась лукавой бабой, классной", – отметил исполнитель. По его словам, есть в Примадонне "что-то такое", и это шикарно.
Рэпер Баста поведал, что впервые увиделся с королевой эстрады еще в 2016 году. Встреча звезд была очень короткой, но артистка успела очаровать звезду своей харизмой.
К слову, с семьей Аллы Пугачевой артиста связывают не только приятельские отношения, но и деловые. Ведь ведущим его шоу "Музыкалити" является муж певицы.
Ранее в
шоу "Вечерний Ургант" Первого канала Баста рассказал о реакции Аллы Пугачевой на его творчество. Оказалось, что артистке особенно понравилась песня рэпера с Zivert "Не болей". Примадонна отметила: подобную композицию она представила в 1978 году.
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