Слухи и сплетни шоу-бизнеса Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Он заморозил сперму!": счастливая Кравец рассказала о родах от Джигарханяна
"Лежит на его кровати и виновато улыбается": Вскрылись подробности связи Ланового со страстной пианисткой
Лежала и пищала: обколотую Мороз засняли под кайфом
Друг зверский избитого Прилучного пролил свет на случившееся
партнеры
Понедельник
30 ноября
Лента новостей
22:02
Атака акулы на дайвера попала на видео
21:57
Звезда шоу "Дом-2" Ирина Пингвинова родила дочь
21:41
"Прям слюни потекли": народ ахнул от моложавой матери Водонаевой
21:29
Рейс из Екатеринбурга в Китай закрыли из-за коронавируса
21:15
Восьмилетний ребенок попал в реанимацию после аквапарка
20:48
Известный врач умер в Екатеринбурге
20:45
Пугачеву назвали лукавой бабой
20:16
Рэпер Баста ответил на нападки из-за концертов во время пандемии коронавируса
20:09
Пенсионер расстрелял родственников из-за гаража
19:42
Новое тату на лице и филлеры: что сделал с собой Элджей
19:39
Аршавин публично унизил сына-футболиста от Барановской
19:24
В Брянской области мужчина до смерти запытал девушку
19:09
Изменение функций головного мозга: выявлены новые последствия коронавируса
19:07
Кто лишится пенсии с 1 января 2021 года
19:05
Пережившая предательство близкого человека Боня решилась на крайние меры
18:46
В России упростят получение выплат на детей
18:43
Объявлено имя нового президента Федерации биатлона Москвы
18:41
"Лицо все помятое": Брухунова показала два кольца на безымянном пальце
18:32
Названо условие ухода коронавируса из России
17:55
Вскрылись подробности смерти сотрудника ФСО в Кремле
17:49
"Пришел бы он в театр": вдова Табакова Зудина поплакалась на жизнь после смерти мужа
17:48
Звезде "Бумера" с разбитым лицом потребовалась помощь медиков
17:42
Кейт Миддлтон взвыла из-за истерик детей
17:36
Шаляпин готов отобрать у Якубовича "Поле чудес"
17:07
Объявлено об уходе Елизаветы II
17:01
"Это сделала женщина": Валентина Титова разоблачила убийцу своего мужа
16:53
"Один из самых безграмотных ведущих": Малахова ткнули носом в ошибки
16:38
Тодоренко разрыдалась из-за ухода Топалова
16:34
Политолог: Россия и Европа поставили Лукашенко перед выбором
16:30
Судящаяся за алименты с Аршавиным Барановская готовится к четвертым родам
16:25
"Дед начал разваливаться": в Сети создали мем о падении 78-летнего Байдена
16:24
Раскрыты баснословные заработки рэпера Басты после скандала
16:22
Известного музыканта Мэрилина Мэнсона вырезали из сериала "Противостояние"
16:03
"Другие дети играют взрослых": Киркоров жестко раскритиковал детский конкурс
16:01
Дзюбу бы сюда: голая 46-летняя Судзиловская поласкала себя перед зеркалом
15:47
Известная актриса о романе мужа с Литвиновой: Месиво помойки
15:43
Мерьем Узерли готова сняться в продолжении сериала "Великолепный век"
15:41
Марина Девятова с семьей лишились квартиры
15:30
"Вы ничего не перепутали?": Баста получил по шапке от Госдумы за концерт в Петербурге
15:11
Ольга Орлова прокомментировала слухи о выгнанном из дома сыне
15:06
"Опять похудела!": Долина в обтягивающем платье шокировала преображением
14:55
Сябитова отказалась от любви с ровесником сына: Не хочу сексуальные отношения
14:52
Гороскоп на декабрь 2020 года
14:41
Работа стоя или сидя: что опаснее для здоровья
14:35
Стало известно о контакте Загитовой с Губерниевым
14:32
В Москве сиделка с двумя подельниками ограбила 90-летнего мужчину
14:30
Юрий Стоянов рассказал о пребывании в колонии
14:24
В Одинцово грабитель отобрал у курьера гаджеты на сумму 200 тысяч рублей
14:22
Бывший возлюбленный Пугачевой влез в отношения с Галкиным
14:20
Гагарина официально распрощалась с мужем
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Надоели, как горькая редька": Баскова и Киркорова гонят в шею с "Голубого огонька"
"Его запомнят старым и больным": Цымбалюк-Романовская об опозорившимся перед смертью Джигарханяне
Чуть не погибла: У Бузовой не сработала страховка на "Ледниковом периоде"
"Вылез как черт из табакерки": эксперт разоблачил Лукашенко
"Старенькая уже": Россияне спутали Пугачеву с мужчиной
"Не хочу ни с кем видеться": Отиева решила остаться в одиночестве
Шоу-бизнес
Пугачеву назвали лукавой бабой

Пугачеву назвали лукавой бабой

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Рэпер Баста рассказал, как относится к Алле Пугачевой. По его мнению, певица и в 71 год остается дерзкой и задорной.
прочитано 402 раза

В ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!" артист рассказал, что благодаря Максиму Галкину познакомился со своим кумиром – Примадонной. Это произошло в начале сентября этого года, когда гостями ютуб-шоу "Музыкалити" ведущего Максима Галкина стали Алла Пугачева и Баста.

ПО ТЕМЕ

Баста припомнил Пугачевой ее "мужиков" в ответ на замечание

"Старенькая уже": Россияне спутали Пугачеву с мужчиной

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Рэпер признался, что остался под большим впечатлением от общения с певицей. Ведь даже в 71 год она может похвастаться замечательным чувством юмора. "В своем возрасте она осталась лукавой бабой, классной", – отметил исполнитель. По его словам, есть в Примадонне "что-то такое", и это шикарно.

Рэпер Баста поведал, что впервые увиделся с королевой эстрады еще в 2016 году. Встреча звезд была очень короткой, но артистка успела очаровать звезду своей харизмой.

К слову, с семьей Аллы Пугачевой артиста связывают не только приятельские отношения, но и деловые. Ведь ведущим его шоу "Музыкалити" является муж певицы.

Ранее в шоу "Вечерний Ургант" Первого канала Баста рассказал о реакции Аллы Пугачевой на его творчество. Оказалось, что артистке особенно понравилась песня рэпера с Zivert "Не болей". Примадонна отметила: подобную композицию она представила в 1978 году.

Автор: 30 ноября 2020, 20:45 Источник: YouTube ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смелые наряды молодящейся Пугачевой

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Политолог: Россия и Европа поставили Лукашенко перед выбором
Белорусский политик: Лукашенко выгодно похоронить интеграцию с Россией
Венедиктов о планах Лукашенко: Возглавит Белоруссию в качестве премьер-министра
Политолог обнародовал план транзита власти Лукашенко

Шоу-бизнес

Пугачеву назвали лукавой бабой
Рэпер Баста ответил на нападки из-за концертов во время пандемии коронавируса
Новое тату на лице и филлеры: что сделал с собой Элджей
Аршавин публично унизил сына-футболиста от Барановской

Проишествия

Неизвестный взял в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Петербурга
В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Пришел бы он в театр": вдова Табакова Зудина поплакалась на жизнь после смерти мужа

Репертуар театра Табакова поменяли
Видео

Атака акулы на дайвера попала на видео

Мужчине едва удалось отбиться

Шоу-бизнес

Дзюбу бы сюда: голая 46-летняя Судзиловская поласкала себя перед зеркалом

Стеснение пропало
Шоу-бизнес

Ольга Орлова прокомментировала слухи о выгнанном из дома сыне

Телеведущая была откровенна с поклонниками

Гороскоп

Гороскоп на декабрь 2020 года
Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2020 года
Володина составила гороскоп на 2021 год для россиян
Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Стало известно о контакте Загитовой с Губерниевым
Туктамышева раскрыла тайну личной жизни
Плющенко решил приютить чужих детей в роскошном коттедже
Травмированный Дзюба сморщился из-за адской боли в паху

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+