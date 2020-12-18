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"Спектакль окончен": Бородина довела народ до слез

Ксения Бородина. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Новость о том, что "Дом-2" закрыли, вызвала у его бессменной ведущей брю эмоций. Ксения Бородина вспомнила о своем первом дне не телестройке и поделилась болью с поклонниками.
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Звезда провела 17 лет в кадре и еще три года в роли редактора реалити-проекта. "Спектакль окончен, занавес, finita la comedia!", – прокомментировала закрытие "Дома-2" теледива.

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Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Ксения Бородина часто сталкивалась с критикой проекта и была вынуждена защищать его. Но она отметила, что даже те, кто ругал телестройку и утверждал, что не смотрит шоу, почему-то очень хорошо знали его участников.

Ведущая констатировала, что "Дом-2" не оставлял никого равнодушным, "а значит, все это было не зря!". Знаменитость выразила признательность зрителям. Ксения Бородина не скрывает, что для нее сегодня очень печальный день.

К своему посту теледива прикрепила видео, которое состоит из архивных кадров "Дома-2". Это анонс последнего выпуска телестройки, который выйдет в эфир 30 декабря в 23:00.

Поклонники Ксении Бородиной не смогли сдержать эмоций из-за закрытия "Дома-2". Они признались, что печальная новость расстроила их до слез. "Ксюша, ну почему? Я плачу. Первая серия же тоже начиналась так?", "Я не рада, я сожалею, смотрю "Дом-2" с самого начала, выросла на его выпусках", – написали фанаты шоу в комментариях.

Отметим, что Ксения Бородина когда-то тоже нашла на проекте свою любовь. Ксюша и Оскар Каримов были одной из самых романтичных пар "Дома-2", влюбленные мечтали о свадьбе, но в итоге разбежались.

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Автор: 18 декабря 2020, 21:44 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бородина и Солнцев подурачились на свадьбе звезд "Дома-2"

комментарии

Ответить:

й никак
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Да,тем .кто вел и вырос на "доме" 2 очень жаль прошлого и настоящего Столькоутекло воды.столько было и радостей и раставаний.но.соава богу закрыли Среди юношей-было много хамсива.необразованностиСреди участникрв было много очень красивых девочек.которые шли к своей цели-было нудно и трудно.но некоторым везло Я все думала.ну кого устраивает этот дом.который ничего не дает-пошлятина.какие-то разборки.Да.,показывали кухню жизни без макияжа-и это раздражало,хотелось.навекрно более красивых кртинок
Гость
Ответить
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