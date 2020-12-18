"Спектакль окончен": Бородина довела народ до слез

Новость о том, что "Дом-2" закрыли, вызвала у его бессменной ведущей брю эмоций. Ксения Бородина вспомнила о своем первом дне не телестройке и поделилась болью с поклонниками.

Звезда провела 17 лет в кадре и еще три года в роли редактора реалити-проекта. "Спектакль окончен, занавес, finita la comedia!", – прокомментировала закрытие "Дома-2" теледива.

Ксения Бородина часто сталкивалась с критикой проекта и была вынуждена защищать его. Но она отметила, что даже те, кто ругал телестройку и утверждал, что не смотрит шоу, почему-то очень хорошо знали его участников.

Ведущая констатировала, что "Дом-2" не оставлял никого равнодушным, "а значит, все это было не зря!". Знаменитость выразила признательность зрителям. Ксения Бородина не скрывает, что для нее сегодня очень печальный день.

К своему посту теледива прикрепила видео, которое состоит из архивных кадров "Дома-2". Это анонс последнего выпуска телестройки, который выйдет в эфир 30 декабря в 23:00.

Поклонники Ксении Бородиной не смогли сдержать эмоций из-за закрытия "Дома-2". Они признались, что печальная новость расстроила их до слез. "Ксюша, ну почему? Я плачу. Первая серия же тоже начиналась так?", "Я не рада, я сожалею, смотрю "Дом-2" с самого начала, выросла на его выпусках", – написали фанаты шоу в комментариях.

Отметим, что Ксения Бородина когда-то тоже нашла на проекте свою любовь. Ксюша и Оскар Каримов были одной из самых романтичных пар "Дома-2", влюбленные мечтали о свадьбе, но в итоге разбежались.