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Ноя. 25, 2017
просмотры: 123

Бородина и Солнцев подурачились на свадьбе звезд "Дома-2"

567

Евгений Кузин и Александра Артемова спустя два дня после официальной церемонии закатили шикарную свадебную вечеринку. Те, кто ждал какого-то скандала, откровенно разочаровались – праздник вышел красивым, ярким и очень душевным. Многочисленные гости торжества отлично провели время в непринужденной обстановке.

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