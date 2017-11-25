Бородина и Солнцев подурачились на свадьбе звезд "Дома-2"

Евгений Кузин и Александра Артемова спустя два дня после официальной церемонии закатили шикарную свадебную вечеринку. Те, кто ждал какого-то скандала, откровенно разочаровались – праздник вышел красивым, ярким и очень душевным. Многочисленные гости торжества отлично провели время в непринужденной обстановке.