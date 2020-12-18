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Шоу-бизнес
Объявлено о закрытии шоу

Объявлено о закрытии шоу "Дом-2": рейтинги пробили дно

Скриншот instagram.com/dom2_tnt
Шоу "Дом-2", пробывшее в эфире 16 лет, прекращает свое существование. Телестройка перестала быть популярной, как раньше.
прочитано 358 раз

Реалити-проект морально устарел и растерял не только былые рейтинги, но и рекламодателей. Зрители отказываются смотреть шоу "Дом-2" из-за надоевших всем "стареньких" участников. А за полгода найти новых интересных персонажей так и не удалось.

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17 декабря руководство компании-производителя реалити Solaris Promo Production вызвало ведущих проекта на совещание, где объявило, что шоу "Дом-2" закрывается. График съемок на площадке расписан только до 26 декабря. Что будет дальше – неизвестно.

Не исключено, что телестройка перекочует с ТНТ на другой канал, но гарантий пока нет. Единственная надежда проекта отбить аудиторию – молодые и популярные тик-токеры, поэтому в планах у компании – снимать реалити с подростками в их "Тик-Ток-доме".

Самая печальная часть закрытия шоу "Дома-2" – это огромное количество сотрудников, которые останутся под Новый год без работы. Сначала работу потеряло около ста человек, которые работали на Сейшелах, а потом и сотрудники площадки "Спаси свою любовь".

Теперь канал готовится объявить обо всем сотрудникам. Последний выпуск будет показан по ТВ 30 декабря. При этом ток-шоу "Бородина против Бузовой" еще какое-то время будет сниматься.

Отметим, слухи о закрытии телестройки ходят уже не первый год. Многие россияне возмущены форматом проекта. Однако, несмотря на это, шоу "Дом-2" всегда оставалось на плаву.

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Автор: 18 декабря 2020, 18:20 Источник: Телеграм-канал Super.ru • Требует проверки
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комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Хото что-то положительное к Новому Году!
Марсель Рзаев
Ответить
Слава богу закрыли этот дурдом...
1

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