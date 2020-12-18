"Мне сложно это принять": Бузова взвыла из-за ужасного события

Ольга Бузова оплакивает закрытие "Дома-2". Это известие привело телеведущую в шок.

34-летняя теледива оказалась не готова к известию о закрытии шоу "Дом-2", которое на протяжении 16 лет транслировалось на ТНТ. Бывшая участница, а впоследствии ведущая посвятила печальной новости пост в своем инстаграм-аккаунте.

"Мне очень сложно это принять, но это так", – констатировала звезда. Она отметила, что "Дом-2" изменил российское телевидение, и с его уходом ТВ больше не будет прежним. По словам Ольги Бузовой, реалити-проект стал культовым.

Певица призналась телестройке в любви. Она добавила, что ей сложно говорить и писать. "Прощай, легенда. Навсегда твоя Оля", – написала ведущая проекта.

Напомним, ранее в пресс-службе ТНТ заявили, что финальный двухчасовой выпуск телестройки будет показан 30 декабря. Закрытие "Дома-2" стало возможным после смены руководства в холдинге "Газпром-медиа", который владеет каналом. Немалую роль сыграло то, что пост генерального директора занял Александр Жаров, ранее возглавлявший Роскомнадзор.

Известно, что компания Solaris Promo Production, занимающаяся производством шоу, теперь пытается перекроить проект для приложения TikTok. С этой целью уже ведутся переговоры с популярными TikTok-блогерами.