Солнцев о скандальном закрытии шоу "Дом-2": Тупых качков и *** полюбить невозможно

Известие о закрытии шоу "Дом-2" стало громом среди ясного неба. Культовый экс-участник телестройки, шоумен Рустам Солнцев дал довольно резкую оценку случившемуся.

Солнцев заявил, что закрытие "Дома-2" является ярким показателем того, что незаменимые люди есть. "Один из них сейчас дает интервью для "Дни.ру", – подчеркнул он.

Рустам убежден, что продюсер Михайловский, которого подвели под уход, а также его бывшая жена Василина были как стягивающие обручи для старой пивной пиратской бочки. Именно эти люди укомплектовывали все действо в одно увлекательное представление, считает он.

По словам шоумена, когда они ушли, оказалось, что те, кто работал и тогда, и при Солнцеве, а также уважаемый им редактор Александр Расторгуев нарушили концепцию. "Вместо того, чтобы в кадре как коллектив присутствовало какое-то количество разного типажа людей, включая ***** [девушек с пониженной социальной ответственностью – Прим. ред.] и тупых качков, они оставили только ***** и тупых качков. Тупые качки не умеют ничего больше, как раздражать. Любить их невозможно", – резко высказался популярный ведущий.

Солнцев добавил, что новые участники "Дома-2" не идут ни в какое сравнение с так называемым золотым составом. "Ярким примером этого служит тот факт, что я, Рустам Солнцев, уйдя с проекта восемь лет назад, сейчас в течение 40 минут раздаю эти интервью разным журналистам и информационным агентствам. Почему? Да потому что журналистам не хватает мозгов позвонить кому-то из нынешних участников или тем, кто был там два-три года назад. Для них не существует этих новых участников. Есть только старая проверенная, всем известная любимая команда. Все остальные – нули. Ну так а чего тогда плакать за нулями тогда? До свидания, в добрый путь!", – резюмировал он.