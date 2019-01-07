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Янв. 7, 2019
просмотры: 123

Главные звезды "Дома-2" похудели до неузнаваемости

567

Похудение стало всеобщим трендом. Ветераны телепроекта "Дом-2" также держат руку на пульсе и следят за своим телом.

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