Главные звезды "Дома-2" похудели до неузнаваемости

Похудение стало всеобщим трендом. Ветераны телепроекта "Дом-2" также держат руку на пульсе и следят за своим телом.
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