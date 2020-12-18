"Фотка идиотская": звезда "Дома-2" унизила братьев Запашных

Недавно Рустам Солнцев высмеял братьев Запашных в своем "Инстаграм". Шоумен опубликовал их фото в своем аккаунте и обозвал их "мускулистыми женщинами". На снимке Эдгард и Аскольд запечатлены в своих ярких костюмах.
В разговоре с Teleprogramma.pro Рустам Солнцев объяснил, почему так резко отнесся к артистам. По его словам, он недолюбливает цирк и все, что с ним связано.
"Фотка, конечно, просто идиотская. Я их не люблю, потому что они животных мучают", – рассказал Рустам Солнцев.
Также он отметил, что цирк с животными непременно должен кануть в лету. Это выраженная агрессия и признак нецивилизованного общества, считает шоумен.
По мнению Солнцева, смотреть, как тигра бьют плеткой, невыносимо. При этом всевозможные цирковые династии артистов его абсолютно не волнуют. У тигров тоже могут быть династии.
Напомним, на время пандемии в России цирки приостановили свою работу.
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